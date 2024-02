Los tres Atléticos de Simeone

En el Bernabéu Simeone encontró un punto y una manera nueva de construir el equipo. Empeñado desde la última Liga que ganó en jugar con tres centrales aunque los especialistas escaseen o las lesiones les coman, el entrenador del Atlético ha encontrado una manera nueva de ordenar el equipo.

El Atlético comenzó con Savic, Witsel y Hermoso en el fondo y cambió a una defensa de cuatro cuando Molina sustituyó a Riquelme en el descanso. Por ese costado llegó el gol del Madrid y no encontraba el Atlético la manera de detener a Brahim, a Bellingham o al que apareciera por allí. Pero no fue el único cambio del equipo.

Más tarde, cuando se marchó Koke del campo, Llorente regresó al puesto de mediocentro para el que lo fichó el Atlético hace cinco años. Y desde ahí encontró el gol, igual que le había pasado en su estreno como delantero en Liverpool justo antes del confinamiento por la pandemia.

Simeone mueve el equipo para encontrar el equilibrio entre tener un once competitivo y no agotar a sus futbolistas. «Si no, es imposible soportar tal carga», reconoce el entrenador rojiblanco. Simeone responde con un lacónico «muy bien» cuando le preguntan por el estado físico de su equipo antes de enfrentarse al partido de ida de la semifinal de Copa del Rey.

Solo Oblak lo ha jugado todo en todas las competiciones. No le perdonó Simeone ni la primera eliminatoria de Copa contra el Lugo, en la que no jugaron desde el comienzo futbolistas importantes como Griezmann, Koke y Morata. El francés es, con Witsel, el jugador de campo que más minutos juega. Apenas hay descanso para él más allá de ese partido de Copa y el del miércoles pasado en Liga contra el Rayo en los que entró desde el banquillo.

Witsel también ha comenzado el partido en el banquillo en solo dos ocasiones. En Liga contra el Valencia y en la Supercopa contra el Real Madrid. Pero ninguno de los dos se ha perdido todavía un partido esta temporada. El caso de Witsel es parecido al de Llorente. Fichado como mediocentro son contados los partidos en los que Simeone lo sitúa en el centro del campo desde el comienzo. Para el Cholo es un central más, el que juega en el medio como hacían los líberos antiguos, el que siempre está bien colocado y el encargado de dar salida a la pelota desde el fondo. Solo una vez, contra el Rayo, lo desplazó a la derecha para que fuera Mario Hermoso el que ocupara el centro con Reinildo a la izquierda.

Llorente es el otro futbolista que ha jugado todos los partidos, aunque ha visitado el banquillo con más frecuencia.

El Atlético ha jugado seis partidos en 17 días y serán 18 en 20 cuando juegue contra el Athletic en la Copa. Y las rotaciones se hacen más necesarias. Es un partido cada tres días y por eso se quejó Simeone de que el Athletic disponga de dos días más de descanso para la ida de las semifinales. Pidió el cambio pero no se lo concedieron. Y mientras, Simeone rota para que sus jugadores no se agoten y mueve el equipo para encontrar nuevas soluciones.