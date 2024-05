La triste despedida de Mbappé

Kylian Mbappé puso cara de sorpresa y de incomodidad cuando le preguntaron si iba con el Real Madrid en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich. El PSG acababa de caer eliminado en semifinales contra el Borussia Dortmund y el francés no estaba para pensar en otras cosas. Al menos en público. Porque Mbappé quería despedirse de París ganando la primera Liga de Campeones para el club.

Las críticas se han cebado con el delantero francés, que en las tres semifinales de Liga de Campeones que ha disputado con el PSG no ha sido capaz de marcar un gol. El público le reprocha que no aparece en los partidos decisivos, algo que no le sucede con la selección, como ha demostrado en los dos últimos mundiales.

«Estamos decepcionados, queríamos clasificarnos para la final, pero en la Liga de Campeones hay que ser eficaz en las dos áreas y en ese aspecto han sido mejores que nosotros», decía Mbappé después del partido. «Estoy decepcionado por los aficionados, por nuestras familias, pero esto es así. Es un proceso largo, hemos demostrado que podemos llegar lejos, creo que este club no está lejos de ganar la Liga de Campeones», añadía.

Si lo hace ya será sin él, aunque se esfuerza por mantener el misterio sobre su futuro en París. «Está claro que es mi último partido en Europa esta temporada. Queríamos poner todos los ingredientes para ganar, pero en los partidos a eliminación directa en Liga de Campeones hay que ser eficaces y no lo hemos sido suficiente en los dos partidos», insistía.

El público del PSG nunca ha acabado de querer a Mbappé, que buscaba en la Copa de Europa la posibilidad de marcharse con la gloria y con el cariño de los hinchas. «Decepción y cólera», dicen los periódicos franceses al hablar de su actuación en la semifinal. «El mal alumno», afirma «L’Equipe».

Luis Enrique ha salido en defensa de su plantilla y, especialmente de Mbappé. «Estoy muy orgulloso de todo el equipo. Qué triste sería que un entrenador no esté con sus jugadores y no se ponga por delante en la derrota. El entrenador es el máximo responsable porque es el que toma las decisiones y tomaría las mismas», añadía después de la derrota ante el PSG. El club francés ha basado sus intentos de ganar la Liga de Campeones en el dinero y en Mbappé y a partir de ahora ya solo le queda el dinero. Se ha gastado ya 1.500 millones de euros en fichajes desde la llegada de Al Khelaifi a la presidencia del club. 300 más que el Manchester City, que ya se llevó el trofeo el año pasado. Esta temporada, sin ir más lejos, se ha gastado 454 millones en fichajes y ha ingresado menos de la mitad, 207 millones.

Mbappé está lejos de llegar al corazón de los aficionados parisienses como lo hizo, por ejemplo, Pauleta. El portugués, que llegó a España de la mano de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca, fue un símbolo del PSG, capitán y máximo goleador histórico de la entidad hasta que fue superado por Ibrahimovic. Los dos fueron superados por Mbappé y antes por Cavani, pero en el corazón de los parisienses siempre queda un hueco para Pauleta.

«Dejé de jugar hace más de diez años, pero sigo sintiendo su amor todos los días. Volver al Parque de los Príncipes es un placer», decía Pauleta en su visita al estadio en 2019. No es posible imaginar un regreso así para Mbappé. Para él, el placer será marcharse y decir adiós al ruido.