El último lío de Mercedes con Hamilton y Russell

Lewis Hamilton empezará una nueva etapa en Ferrari en la próxima temporada, pero mientras tanto sigue generando tema de debate en Mercedes. "El equipo ha trabajado muy duro en la fábrica para lograr una mejora en las dos últimas carreras y también una mejora este fin de semana, pero sólo teníamos una, que es la que tiene George", dijo a Sky Sports F1. En unas declaraciones que se hicieron virales en segundos.

"Ya imaginaba que sería difícil superar a George, porque él tiene la pieza mejorada... Una vez que llegamos a la clasificación, ya sabía automáticamente que iba a perder dos décimas, algo que no entiendo", aseguró. "Eso es definitivamente frustrante y es algo para lo que realmente no tengo una respuesta en este momento. No piloto de manera diferente. Las vueltas son realmente geniales. Simplemente, no lo sé", alegó.

Hamilton sugirió que no esperaba volver a superar a Russell durante temporada, y luego comentó a los medios escritos que no sabía lo que le estaba sucediendo a su coche los sábados, en general y no en Mónaco sólo. "Desde el comienzo de la clasificación, es como... no sé si es un bajón o algo de rendimiento. No sé, pero el rendimiento se aleja de mi coche por alguna razón. Es un poco frustrante que sólo estemos séptimos", señalaba en un pkano más general, insinuando que están tocando algo en su coche respecto al de Russell.

"El equipo sabía que sólo tendrían una versión mejorada del alerón para este fin de semana, se les dio a ambos pilotos la opción de utilizar el nuevo alerón y se sabe que Hamilton dejó claro que prefería no seguir adelante con esa pieza. Como se ve en la imagen comparada, el nuevo alerón de Russell cambia en el 'flap' superior, que ya no está partido como el de la versión de Hamilton, unido en la parte final al cono del morro por un cordón de fibra y no una plaza hasta el final, como sucede con el nuevo", dice Motorsport.

Y Lewis no lo quiso porque prefería tener un coche más estable durante los entrenamientos y la clasificación para poder ganar confianza en la pista, en lugar de arriesgarse a cambiar de configuración, por si el nuevo ala no funcionaba o daba problemas. Y además, existía la posibilidad de llegar a la clasificación sin repuesto, al haber sólo una pieza, algo que Russell si aceptó. Por eso quizá estaba tan escondido todo el fin de semana, por debajo en tiempos de su compañero, porque no quería dañar el alerón bajo ningún concepto.