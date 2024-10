Hamilton tampoco se calla tras quedarse Vinicius sin el Balón de Oro

Rodri se convirtió este lunes en el segundo español que gana el Balón de Oro, 64 años después de que Luis Suárez se impusiera en 1960. Una gala que estuvo marcada por el gran escándalo que supuso que el Real Madrid decidiera ausentarse de la gala.

La expedición del club blanco, con los jugadores Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Dani Carvajal, entre otros, tenía previsto desplazarse a París a primera hora de la tarde, pero canceló el viaje tras recibir la información de que el delantero brasileño, que era el principal favorito, no iba a ganar ese galardón. Aunque en el club se barajó la posibilidad de que viajase Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, finalmente se decidió que no lo hiciera.

A partir de aquí el brasileño se convirtió, aunque por motivos muy distintos a los que habría deseado, en protagonista de la gala. Las teorías de la conspiración que ven al Paris Saint Germain detrás de su derrota como venganza al Real Madrid tras perder su litigio con Kylian Mbappé se dispararon y desde Brasil apuntaron a argumentos racistas para privar al madridista de su sueño más deseado. La unidad del vestuario ha sido total en torno a Vinicius y numerosas personalidades del deporte se han pronunciado sobre el resultado final del galardón.

Uno de los que tampoco tardó en reaccionar fue el piloto, Lewis Hamilton. Tras conocer la decisión final de France Football y la UEFA de entregar el Balón de Oro a Rodri, el siete veces campeón del mundo no tardó en pronunciarse públicamente. Hamilton no quiso ahondar en el tema, pero publicó en sus redes sociales una bandera de Brasil, dejando claro quién era para él el ganador y volviendo a meterse en una nueva polémica.

Los antimadridistas han querido ver en este gesto una referencia al próximo GP de Brasil pero lo cierto es que no es la primera vez que el siete veces campeón del mundo muestra su apoyo al brasileño. En mayo de 2023, Hamilton no dudó en aplaudir al futbolista por su reacción en contra de los insultos racistas que escuchó en el partido de Mestalla. Vinicius Jr (22 años) denunció el racismo que tiene que soportar en los estadios, afirmando que “el racismo es normal en LaLiga” y criticando a los responsables de las competiciones por no actuar de manera suficientemente eficaz contra el problema.

“Es devastador pensar que en 2023 todavía tengamos que ver y escuchar estas cosas”, afirmó Hamilton en una intervención ante la prensa antes del Gran Premio de Mónaco de F1, que se disputa este fin de semana.

“Me trae emociones, de cosas que yo he experimentado, ya sea en el Reino Unido o cuando corría en Italia, Francia o España”, apuntó. “Las cosas que la gente dice pueden ser muy hirientes. Creo que ha sido increíblemente valiente”, afirmó, en alusión a Vinicius.