El vacile total de Risto Mejide al Barcelona en televisión

Risto Mejide es un experto en hacer ruido mediático. El presentador de televisión no suele entrar en los asuntos futbolísticos, pero esta vez, desde su programa de Cuatro, sí que se ha metido de llena en la actualidad deportiva, en el caso de Negreira, que desde hace meses salpica al Barcelona, sin que el conjunto azulgrana consiga dar, de una vez, una explicación coherente a los pagos que hizo. Enríquez Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitro mientras recibía mucho dinero por informes que hacía al club azulgrana. Informes que nadie ha visto y que no aparecen.

Risto Mejide ha querido afrontar este asunto desde otro lado. Hasta ahora, todas las peticiones al Barcelona son, en definitiva, la misma: que dé explicaciones, que argumente de verdad la razón de los pagos, mientras lo que hace Jan Laporta en sus comparecencias son trucos de trilero, victimismo y acusaciones al Real Madrid para crear ruido, adhesiones inquebrantables y confusión. Mucha confusión.

Risto Mejide ha pasado de eso. Él ha hecho una petición muy clara al Barcelona y no se está cumpliendo. Así, el polémico presentador considera que se le está discriminando. Él sólo quería una cosa, que en principio, no era muy complicada: una camiseta del Barcelona con un nombre atrás. Lo que pide todo el mundo, vamos.

La especial petición de Risto Mejide al Barceloan

Sólo que Risto Mejide quería un nombre especial: Negreira: "Quiero una camiseta conmemorativa de lo que está ocurriendo", ha dicho el presentador de televisión. La pidió hace tiempo, pero no se la daban. "Que me enseñen dónde pone que no se puede imprimir 'Negreira'. En este país, alrededor de 2.000 personas se apellidan Negreira. Esto es discriminación, es una injusticia que está ocurriendo. Porque haya una persona que lo ha hecho mal, que culpa tienen los demás". Y siguió: "Me duele que el Barcelona, mi querido club, esté desnostando a este apellido. Yo quería esta camiseta para regalársela a Pilar Rahola", continuaba.

Entonces ha hablado la tertuliana Pilar Rahola: "El Barça tiene todo el derecho a restringir los nombres. Pero reconozco mi derrota. El gag es demasiado bueno", aseguró la tertuliana. Le han dicho que también pse podía pedir la de Figo: "Esa no", ha dicho.

La petición, al final, ha debido dar resultado porque le ha llegado un email del Fútbol Club Barcelona: "Estimado cliente, le confirmamos que vamos a proceder con el envío de su pedido. Disculpad por el mal entendido. Cordialmente"