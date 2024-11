"Veo a Nadal de presidente del Real Madrid. Le gustaría y lo haría bien"

«No veo a Nadal retirándose a no hacer nada. Yo lo veo haciendo algo en lo que sigamos escuchando sus pensamientos», dice Sebastián Fest, periodista argentino y autor de «Gracias. El legado de Rafael Nadal», un libro que recorre la carrera del tenista español a partir de sus conversaciones con él y con su entorno. Una biografía con un punto de vista muy personal.

Fest es uno de los periodistas que han vivido de cerca la evolución de Rafa desde que era un adolescente. «Con la edad todos nos sentimos más maduros y vamos avanzando en nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. Pero hay que tener en cuenta que Nadal es una persona expuesta a condiciones extraordinarias. Nadal ha conocido o se ha sentado a conversar con gente muy interesante, muy inteligente, muy poderosa, muy influyente, y eso me parece que inevitablemente impacta en tu comportamiento, en su manera de ser y en su madurez», explica. «A eso le sumaría que me parece que los Nadal en general tienen un entrenamiento muy intensivo y muy temprano de lo que significa mantener una discusión. A los Nadal les encanta discutir. Alguien dice en el libro que pueden discutir con una intensidad y una persistencia que puede tornarse hasta desagradable», añade. Un entrenamiento para el que ha sido fundamental su tío Toni. «Nadal tiene unas formas de argumentar muy similares a su tío porque pasaba muchísimo tiempo con él, entrenando y conversando, porque Toni se encargó de aportarle una formación mientras entrenaban que excedía lo tenístico», cuenta el autor de «Gracias».

«Si hay algo que destacar es que Nadal en todos estos años en las ruedas de prensa dice cosas. Sobre todo decía cosas muy de joven porque creo que tenía que ver con la naturalidad y con la discusión y con decir lo que se piensa. Después se dio cuenta de que eso era a veces contraproducente o complicado y ahora parece que con los años ha vuelto a abrirse», afirma Sebastián.

Portada del libro "Gracias" Ediciones B

Por todo eso, no cree que Nadal vaya a retirarse a desaparecer del espacio público que ha ocupado durante los últimos 20 años. La mayoría de ellos en una competición contra Federer y contra Djokovic, que acabó siendo una lucha de dos contra uno. «Djokovic aparece como el hombre que viene a arruinarles la fiesta, el hombre que viene a destruir la placidez que había allí más allá de la rivalidad. Intentó ser amigo de ellos y no pudo», cuenta Fest.

Pero sobre todo la pelea de Rafa ha sido contra su cuerpo. «Ha sido un arma para él, pero a la vez es su principal enemigo y eso implica necesariamente superarse, porque ha tenido muchos parones. Se perdió muchas oportunidades en los Grand Slam y así y todo ha competido por ser el mejor de la historia en términos numéricos y logró cosas que nadie nunca volverá a lograr», dice.

Fuera de la cancha también pretende dejar huella. «No tengo dudas de que le gustaría ser presidente del Real Madrid. Él tiene mucha pasión por el fútbol, mucha pasión por el Real Madrid, y él tiene una red de contactos inmejorable, incomparable. Probablemente junto con el Rey y con Pedro Sánchez no hay gente con mejores contactos en el mundo que él hoy. Lo veo presidiendo el Real Madrid y creo que es algo que le gustaría y que sabría hacer bien», asegura. Su futuro no está fuera de los focos.