Vesely, unas "vacaciones" y la irregularidad del Barça

Antes del último partido del año, el Barcelona de Joan Peñarroya ha disputado esta temporada 31 partidos oficiales y el balance es un sorprendente 16/15. En la Euroliga ha perdido los mismos partidos que ha ganado (9) y está fuera incluso del «play-in». En la Liga ACB es séptimo, no sería cabeza de serie en la Copa, y ofrece un 7/5. La derrota que falta llegó en la semifinal de la Supercopa, en el primer Clásico del curso (83-89). Hubo otro más antes del que se disputa hoy en la capital. Fue en la Euroliga, en el Palau y también se lo llevó el Real Madrid después de dos prórrogas (90-97). Una derrota hoy y dependiendo del modo en que llegara pondría en una situación todavía más complicada el segundo proyecto de Juan Carlos Navarro con Joan Peñarroya al frente.

Y una de las piezas clave del equipo, uno de sus pocos jugadores fiables, es Jan Vesely. El pívot checo jugó su mejor partido de la temporada en el Clásico de la Euroliga (20 puntos y 8 rebotes). El problema es que se encontró con un Tavares descomunal (24 puntos y 18 rebotes). Vesely está en su tercera temporada como azulgrana. Con 34 años renovó hasta 2026 poco después de la última Copa del Rey y sus números siguen siendo tan fiables como de costumbre: 10 puntos y 4 rebotes en la Euroliga por los 9 y 2 en la Liga Endesa. Pese a que la temporada del equipo no puede ser más irregular, él es feliz en Barcelona: «Para mí es como... honestamente, no lo puedo decir, pero es como si estuviera de vacaciones. La presión que hay en el Fenerbahçe o en el Partizan es diferente de la que hay en Barcelona. Después de tres años en Partizán y ocho en Fenerbahçe, puedo decir que no hay la misma pasión y es por eso que me siento como si estuviera de vacaciones. Nadie silba en los partidos, es una atmósfera muy diferente». La reflexión de Vesely se hizo evidente en la derrota ante el Estrella Roja. El Palau estuvo lejos de incendiarse.

Vesely que le quedan tres o cuatro años todavía al máximo nivel y su objetivo es retirarse en el Partizán o en el Fenerbahçe. Ese recuerdo contrasta con el que tiene de la NBA pese a ser elegido en el número 6 del draft de 2011 y disputar 162 partidos. «Aquello no fue una parte muy feliz de mi vida», asegura.