Vicente del Bosque y Zabell apadrinan la I Copa de Fútbol 7 Unificado .

El torneo se jugará el próximo 17 de junio y está organizado por Special Olympics Madrid y la Fundación Niqui. Ambas son entidades sociales que tienen como misión el fomento de la forma física, la salud y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte mediante actividades deportivas, formativas o de sensibilización.

El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y la ex regatista Theresa Zabell, bicampeona olímpica, estuvieron en la presentación de la I Copa de Fútbol 7 Unificado donde jugarán 120 jugadores con y sin discapacidad intelectual el próximo 17 de junio en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe (Madrid). CD Rayo Vallecano, Fundación Segunda Parte, CD Leganés, CD Arganda, C Ciudad de Getafe, Fundación Iker Casillas, Fundación A La Par, Fundación Capacis, CD La Mancha y CD Amistad son los equipos.

Marcelino Pérez, director de Special Olympics Madrid, afirma que esto es el "colofón" a la cuarta temporada de la Liga de Fútbol 7 Unificado. "Es la única liga inclusiva de fútbol de España. Se disputará bajo la reglamentación del deporte unificado de Special Olympics. Una reglamentación que propicia la máxima igualdad e inclusión. No hay adaptaciones ni diferencias entre jugadores. Si el campo y el balón son iguales para todos, la reglas también", indicó.

"Sin duda, ha sido la más enriquecedora que he tenido en todo. El motivo por el que estamos aquí es que los chavales con alguna discapacidad puedan jugar a su deporte favorito, en este caso al fútbol. Me recorro todos los pabellones de Madrid y siempre juegan a horas intempestivas. Yo estoy encantado de fomentar y promocionar este torneo. De lo que se trata es de que chavales que tienen capacidad para casi todo puedan jugar al fútbol, divertirse y hacer deporte", comentó Del Bosque. Por su parte, Theresa Zabell también se mostró contundente. "A mí el deporte inclusivo me encanta. Verdaderamente el torneo que aquí se presenta me parece algo bestial y el modelo a seguir", concluyó.