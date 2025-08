Zidi Yu, la nadadora de 12 años que ha redefinido el deporte en el Mundial

El primer Mundial después de unos Juegos suele ser el del descanso para unos y el del punto de partida para otros. Como esto último se lo ha tomado España, con un equipo muy joven (20 años de media) y la mente puesta en mejorar para Los Ángeles 2028. En la cita olímpica de París el pasado verano el único finalista fue Hugo González, que esta vez no se ha podido clasificar para Singapur, para defender el oro (100 espalda) y la plata (200 espalda) del último Mundial, en un año en el que ha vuelto a España tras acabar la universidad en Estados Unidos. Sin el mallorquín no se esperaban milagros. Hubo dos finalistas: un notable Carles Coll, que llegó a la final de 200 braza (fue séptimo) y en semifinales batió el récord de España, la confirmación de que puede estar arriba también en piscina de 50 metros (en piscina de 25 fue campeón del mundo el pasado diciembre); y el relevo mixto 4x100 libre, también con plusmarca nacional. El tercer récord de España lo consiguió Luka Hoek, de solo 17 años, en los 100 libre.

El catalán es todavía un adolescente. En este Mundial una de las grandes sensaciones ha sido una nadadora todavía más precoz, infantil. Zidi Yu ha puesto todo patas arriba. Con 12 años, ha sido cuarta en tres pruebas (200 y 400 estilos y 200 mariposa) y ha ganado una medalla en el relevo 4x200 (aunque no disputó la final, pero sí participó en las semifinales). Ha competido con campeonas olímpicas y del mundo, con un físico todavía a años luz de formarse. En principio, la participación no está permitida para menores de 14 años, pero la letra pequeña dice que salvo que tenga marcas que sean competitivas. El debate global es si es ético que una niña tan pequeña sea sometida a tanta presión, aunque en China no es nada nuevo, o en deportes como por ejemplo la gimnasia.

Entre los que han decidido tomárselo con calma, relativa, ha estado Leon Marchand, el referente de la natación en estos momentos, que redujo su calendario. El francés «solo» compitió en dos pruebas individuales, las dos de estilos, y ganó dos oros (más plata en el 4x100 estilos) sin discusión. El domingo logró el de 400 y antes, el de 200, batiendo el récord del mundo, en poder Ryan Lochte desde 2011. Leon «borró» la última plusmarca de Phelps y ahora ha hecho lo propio con la de Lochte.

McIntosh - Ledecky, la carrera del año

Summer McIntosh también batió registros de precocidad. Participó en los Juegos de Tokio 2020 (disputados en 2021 por la pandemia) con 14 años y en los de París 2014 ya ganó tres oros y una plata. Es la estrella del momento y lo ha confirmado en Singapur, donde se propuso algo que solo ha logrado en la historia Michael Phelps: cinco oros individuales. Ha sumado cuatro (el último en los 400 estilos) y un bronce. Que se haya quedado con cierto sabor amargo habla mucho de su ambición. Había fijado como prioritario batir el récord del mundo de 200 mariposa (tiene el de 400 libre y 200 y 400 estilos) y se quedó a menos de dos décimas. Tampoco pudo superar a Ledecky en los 800, su otro desafío principal. La estadounidense, mejor nadadora de la historia, amplía su leyenda, con siete oros mundiales y cuatro olímpicos en una distancia en la que nunca ha sido vencida en una gran cita. También ganó el 1.500.

Varios nadadores han logrado dobletes: Popovici (100 y 200 libres), Jaouadi (800 y 1.500), Qin Haiyang (100 y 200 braza), Grousset (50 y 100 mariposa), McKeown (100 y 200 espalda) y Gretchen Walsh (50 y 100 mariposa).

El medallero final se lo ha llevado EE UU (29 medallas, 9 de oro), en la eterna lucha con Australia (20 metales, ocho de oro) y en pleno debate. Lochte y Phelps criticaron en redes los resultados de su país, pero las mujeres han estado más que a la altura (20 de las 29 medallas, ocho los hombres y una el mixto; siete de los nueve oros, uno los hombres y uno el mixto), cerrando con oro y récord del mundo en el relevo 4x100 estilos.