Adif ha anunciado hoy que la compañía gala SNCF y el consorcio integrado por Ilsa (accionistas de Air Nostrum) y Trenitalia darán la réplica a Renfe en el mercado de alta velocidad español a partir de diciembre del año que viene en los corredores Madrid-Barcelona-Frontera francesa, Madrid-Levante y Madrid-Sur. Renfe, como se esperaba, ha sido la adjudicataria del conocido como paquete A, el que ofrece más frecuencias diarias. El consorcio formado por Ilsa y Trenitalia explotará el paquete B y la pública francesa SNCF el C. No obstante, según ha explicado el gestor ferroviario, los ganadores no explotarán todos los servicios que inicialmente ofertaba Adif. Renfe ha solicitado un 86% de la capacidad ofertada para los próximos diez años, periodo que durarán las adjudicaciones; e Ilsa-Trenitalia, un 70%. La gala SNCF sí que ha solicitado el 100% de la capacidad ofertada. La capacidad que no ha sido solicitada por estas compañías podría ser adjudicada a otras compañías diferentes a Renfe, Ilsa-Trenitalia y SNCF. No obstante, desde Adif consideran que sería "complicado" confeccionar un plan de negocio dado que representan las franjas horarias menos atractivas.

Aunque la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha explicado que los planes de negocio de los adjudicatarios son confidenciales, sí que ha afirmado que la previsión es que las dos compañías que competirán con Renfe empiecen a operar con rapidez, si bien no lo harán a pleno rendimiento. "Los planes son muy ambiciosos y plantean incorporar trenes con mucha rapidez hasta operar por completo toda la capacidad que han solicitado", ha explicado Pardo de Vera durante una rueda de prensa para explicar el proceso. No obstante, Ilsa-Trenitalia ya ha anunciado que no arrancará sus operaciones hasta enero de 2022. Según ha asegurado en un comunicado, ofrecerá 32 servicios diarios en la ruta Madrid-Barcelona (16 por sentido), 8 en la ruta Madrid-Valencia, 7 entre Madrid y Málaga y Sevilla, y entre 3 y 4 frecuencias diarias el enlace Madrid-Alicante, que se incrementarán en las semanas centrales de verano. Para prestar servicio, empleará 23 unidades de su tren Frecciarossa 1.000, el más veloz de Europa y capaz de alcanzar una velocidad de 360 kilómetros por hora.

La llegada de competidores a la alta velocidad española tiene como objetivo no sólo optimizar la red de este servicio que gestiona Adif, lo que se producirá con un incremento de un 65% de la oferta comercial, sino rebajar los precios de los billetes. Aunque desde Adif insisten en que los proyectos de las compañías son confidenciales, sí que han asegurado que hay "planes muy agresivos para rebajar precios que persiguen buscar nichos de negocio no explotados". Ilsa-Trenitalia, de hecho, ha asegurado que su proyecto está enfocado "a los consumidores españoles para hacer, por fin, accesible económicamente la alta velocidad a todos los ciudadanos desde una oferta de alta calidad".

Para el gestor público, la presencia de nuevos operadores le reportará unos ingresos adicionales en concepto de cánones -los peajes que cobra por el uso de su red- de unos 2.000 millones de euros en los próximos diez años. En la actualidad, la compañía ingresa unos 200 millones por este concepto.

Tanto SNCF como Trenitalia, públicas, son probablemente, junto a la alemana DB y la española, los operadores ferroviarios más poderosos de Europa. Tienen músculo financiero, experiencia y capacidad técnica, lo que les convertirá en formidables competidores para Renfe. Las compañías adjudictarias dispondrán ahora de un año para preparar sus operaciones. La firma final de las operaciones se realizará el próximo 15 de marzo y requerirá la aprobación previa de Competencia.