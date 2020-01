– Es difícil definirla. ¿Cómo lo haría usted?

– Mi primera vocación fue la docencia, estudié Filología y fui profesora de inglés. Por mi marido, me fui a EE UU y cambié de ritmo. Mientras tanto, mi hermana Lucila se quedó viuda y montó Siasa Congresos. Al volver, me involucré y entré en contacto con el mundo de la organización y gestión de congresos y exposiciones. A lo que he hecho y hago en mi vida, los franceses lo llaman «ingeniería cultural».

– Creó y dirigió ARCO, la feria de arte más emblemática e internacional de nuestro país, pero pocos le atribuyen su importante papel en el nacimiento de Ifema.

– Organizamos una feria del sector seguros, y de los propios expositores surgió la idea de darle continuidad. Yo tan solo recogí la idea y la planteé y tuve la suerte de ser también escuchada, porque muchas otras personas e instituciones fueron claves. ¡Es tan importante tomarle el pulso a la realidad de cada momento! Una idea siempre es importante si se la escucha. Por la Ley franquista, Madrid aún no contaba con una institución ferial, así que fueron determinantes el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, y como principal impulsora, la Cámara de Comercio, con Íñigo de Oriol y Adrián Piera al frente, que tuvieron el acierto de no ir solos, sino con el Ayuntamiento, con Tierno Galván y Rodríguez Sahagún, y contaron con el apoyo de Caja Madrid, hoy Bankia. Yo salí de Siasa y me convertí en la primera directora de Ifema. Que la unión hace la fuerza es más que una frase. Hay que compartir la visión, que la idea sea común e ir en compañía. Tan sólo propuse algo que estaba en la calle.

– ¿Qué peso tiene el mercado del arte en nuestra economía y qué peso podría tener? ¿Qué nos falta para impulsarlo?

– Pequeño, tanto en lo público como en lo privado, para lo que podría ser. El gran mercado está en Asia, Reino Unido y Alemania. Tenemos un problema base, que es la escasa visibilidad en el exterior del arte «made in Spain». Todos los actores del arte deberíamos contemplar estrategias comunes. Del 20 al 22 julio próximo, vamos a tratar este asunto por iniciativa de 9915 (Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo), el IAC (Instituto de Arte Contemporáneo) y la Fundación Banco Santander, a ver si podemos hacer algo. Hay quien piensa que el arte debe ser impulsado desde los estamentos públicos, pero la suma con el sector privado es fundamental y, además, evita el dirigismo, la utilización interesada. Otro problema es que en España traducimos poco y por último, hay que darle una vuelta a la educación: lo artístico debe formar parte de los años de formación desde la infancia y eso es hoy más importante que nunca porque el arte es innovación, investigación y comentario social. Ayuda a comprender el momento. Por otro lado, el arte es también prestigio para el país. Le interesa a Gobierno. Hace falta esa Ley de Mecenazgo que tanto se ha pedido.

– ¿Qué papel ocupa hoy la mujer en el sector?

– Nos toca estudiar y trabajar y el esfuerzo debe ser constante. Haz tu tarea con toda la seriedad y profesionalidad que puedas y desarróllate a través de aquello que más amas, aquello a lo que puedas dedicar ocho o diez horas sin pestañear. La mujer debe estar comprometida con su propio desarrollo. Debe querer ser. Si te apartas del camino, eso contribuye a que las demás mujeres no podamos alcanzar la representatividad a la que aspiramos, así que debe ser un compromiso de cada una de nosotras.