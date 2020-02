“No es descabellado vivir en Marte, pero si sería lamentable tener que irnos. Intentaría antes salvar el planeta”

– Profesora en la Universidad de La Laguna, doctora en Astrofísica e investigadora/ingeniero sénior del Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC). ¿De dónde le viene su vocación?

Publicidad

– Siempre me interesaron las ciencias y los porqués. Cuando tenía 14 años, pasé un verano en Monte de la Esperanza, Tenerife, y aquellas noches contemplando las estrellas y un libro de Isaac Asimov marcaron mi camino.

– ¿Por qué es importante proteger los cielos estrellados, leit motiv de la Fundación Starlight que dirige?

– Porque los cielos no son cosa de los científicos, sino de la sociedad. Son nuestro pasado, presente y futuro, están muy relacionados con el medio ambiente y la economía. Son un factor de sostenibilidad e impulsan el avance tecnológico. La placa vitrocerámica, los pañales o los filtros de aire tienen su origen en la investigación espacial. Sin los cielos, no tendríamos pasta de dientes en tubo ni muchos avances médicos. Se trata también de un recurso turístico, una oportunidad para la España Vaciada, ya que el que tiene un cielo con menos contaminación lumínica- y basta con apagar una luz- tiene un recurso económico. Además, los humanos somos circadianos. Hemos evolucionado con días y noches. Llevamos con luz eléctrica medio minuto y eso ya afecta a nuestras hormonas, melatonina, cortisol. Del cielo dependen nuestro ecosistema y hábitat, las cosechas... y somos polvo de estrellas, sin poesías. Nuestro sistema solar procede de la explosión de una supernova.

– ¿En qué consiste su labor?

Publicidad

– Certificamos la calidad de un emplazamiento. Formamos para trabajar en turismo de estrellas y queremos poner el cielo al alcance de todos porque es cuna de nuestra civilización. En la última edición de Fitur, hemos sido premiados entre 250 proyectos de 50 países por innovar en turismo replicable y sostenible.

– ¿Cuáles son los puntos starlight más destacados de España aparte de Canarias?

Publicidad

– Menorca, Serranía de Cuenca, valles de la Rioja, Sierrra de Albarracín, algunas zonas de Soria... El norte es nuestra asignatura pendiente. En las zonas más nubosas, no consideran solicitar el certificado, pero hay épocas del año en las que podrían optar perfectamente a un certificado estacional.

– ¿Preocupa en su sector el avance tecnológico?

– Proyectos como Starlink de SpaceX preocupan muchísimo, ya que crean una constelación de microsatélites, casi una coraza, alrededor de la Tierra. Estamos generando mucha basura espacial. Necesitamos un código ético, como en cualquier otro terreno, porque hay avances que pueden ser eficientes pero el desarrollo debe ser responsable y sostenible. Hay que pensar a largo plazo y controlar lo que estamos haciendo ahora.

– ¿Es Elon Musk un loco o un visionario?

– El hecho de asentarnos en otros planetas está enfocado a una posible evacuación de la Tierra. No me parece descabellado con las tecnologías que vamos teniendo, pero si me parece lamentable tener que irnos.

– ¿A qué retos se enfrenta su campo?

Publicidad

– En física galáctica, la materia oscura. También la búsqueda de vida en exoplanetas y poder llegar hasta ellos. Poder predecir una tormenta solar, ya que nos afectan, o conocer más de Marte, donde sabemos que pudo haber agua y que podría ser habitable. No así Venus, considerado gemelo de la Tierra hasta que descubrimos sus nubes de ácido sulfúrico, letales para nosotros.

– ¿Tendremos el telescopio de 30 metros en La Palma?

– Se decidirá en los próximos meses. Competimos con Hawai, pero nosotros somos idóneos. Sería un espaldarazo científico y empresarial para Canarias y para España que creará más de 1000 puestos de trabajo y desarrollará tecnología española. Pero ahí entra la astropolítica. Por nuestra parte, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer.