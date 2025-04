El apagón polariza el debate nuclear: para Sánchez son un «lastre»

España vivió ayer varios escenarios de pesadilla energética en solo cinco segundos y sin que nada, a tenor de las explicaciones de Red Eléctrica y del Gobierno, hiciera presagiar la tragedia.

De la conjunción de todos ellos se dio el mayor apagón de la historia reciente de España, una isla energética con solo un 2% de capacidad de interconexión con Francia, lo que complica la salida y entrada de energía en función de la oferta y de la demanda.

La situación de parada de tres reactores nucleares agudizó, a tenor de todos los expertos consultados por este diario, las opciones de sostener el sistema eléctrico ante el colapso, todo ello con el debate sobre si el apagón programado de las centrales nucleares debe comenzar en noviembre de 2027 con el cierre del primer reactor de Almaraz.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo tenía ayer muy claro. Mientras pedía tiempo para aclarar las causas, advertía de que quienes vinculan el suceso a la falta de generación nuclear «mienten o demuestran su ignorancia».

«La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y Marruecos, y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. En esta crisis, las nucleares lejos de ser una solución han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario derivar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. En este momento hay dos centrales nucleares activadas y lo están no porque se necesiten sino porque su activación estaba planteada», expresó.

Eso sí, sin detallar que con motivo del apagón, todas las centrales cayeron, incluidos los cuatro reactores nucleares que estaban operativos justo antes de la crisis energética, y que en el momento de la misma (Almaraz I, Trillo y Cofrentes) tenían sus reactores en parada fría o recarga.

«Ante la falta de potencia gestionable, no sabemos exactamente qué habría pasado si hubiéramos tenido disponibles a todas las nucleares, pero lo que sí sabemos es que durante la dana en la Comunidad Valenciana, gracias a la central de Cofrentes y a La Muela (hidroeléctrica) no hubo apagones pese a que se cayeron redes», explica a LA RAZÓN Héctor Dominguis, consejero delegado de GD Energy Services (GDES) y ex presidente de la Sociedad Nuclear Española.

De hecho, Dominguis avisa de que va a ser necesario que España se vuelva a plantear la «estrategia energética» que tiene diseñada y que pasa por el apagón nuclear.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reiteró ayer que el apagón del lunes demuestra que España debe seguir apostando por la energía nuclear, pero también por la generada por el gas y los ciclos combinados, porque no se puede prescindir de «ninguna tecnología». «Ha quedado bien claro que la energía nuclear es fundamental, es el 20% de la energía en base. Si ayer no llega a estar, esto no se levanta en 10 horas, no se levanta en semanas», aseguró.

Los gestores de redes de transporte de electricidad europeos (Entso-e), que incluyen los criterios de Red Eléctrica, aseguran en su informe de 2024 que el riesgo de apagones en España se va elevar significativamente en 2028, coincidiendo con el cierre de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, los primeros en apagarse a finales de 2027 y 2028.

Esta situación se genera por la considerable cantidad de ciclos combinados de gas que «pueden ser económicamente inviables». En concreto, 9,2 gigavatios de ciclos combinados «no serían económicamente viables» en el horizonte 2026-2035. La pérdida de esos 9,2 GW de ciclos combinados forzaría a cumplir a rajatabla el objetivo de disponer de 22 GW de almacenamiento para renovables en 2030 para evitar los riesgos derivados en el suministro.

Hasta la Comisión Europea de la que forma parte la exvicepresidenta de Transición Ecológica de Sánchez se ha abierto a estudiar ayudas para relanzar la energía nuclear en la Unión Europea.

REE decidió que alguna nuclear no hacía falta

La electricidad que se va a utilizar se casa en el mercado diario de menor a mayor precio, para cubrir la demanda. Si para garantizar el suministro REE ve que hace falta que produzcan otras centrales no casadas, las ordena producir y les paga el precio ofertado. Todas las centrales disponibles están obligadas a ofertar. Toda las nucleares (salvo Trillo, parada por recarga) ofertaron antes del apagón.

Pero con los precios hundidos (1 €/MWh) por baja demanda y gran oferta de renovables, algunas no fueron casadas. Las nucleares solo por producir pagan 28 €/MWh en impuestos. REE decidió que no hacían falta y que podían parar.