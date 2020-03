Que el coronavirus es una mala noticia para la economía mundial no admite dudas. Como tampoco que de toda crisis surgen oportunidades y ganadores. Y en España, se cuentan por millones: todos los que tienen una hipoteca a tipo variable vinculada al euribor. El indicador de referencia de estos préstamos bajó en febrero hasta el -0,288%, rompiendo así una racha de cinco subidas consecutivas y celebrando así cuatro años en terreno negativo. Esto supone que las hipotecas de 150.000 euros a 30 años con un diferencial de euribor +0,99% a las que les toque revisión experimentarán un abaratamiento de 145,32 euros en su cuota anual respecto al mismo mes del año pasado o, lo que es lo mismo, de 12,11 euros al mes.

Los expertos ya intuían que el euribor seguiría por debajo de cero este año a pesar de encadenar esos cinco ascensos. Con lo que no contaban era con el coronavirus y los efectos destructivos que está teniendo sobre el tejido económico mundial. Ante la propagación de la enfermedad, se están sucediendo las suspensiones de viajes, las cancelaciones de vuelos, los cierres temporales de fábricas... sucesos todos que están impactando en la economía y que, en el caso de Europa, han encendido las alarmas. El Banco Central Europeo (BCE) espera que el coronavirus provoque un efecto en V: una caída brusca del crecimiento y un rebote igual de vigoroso e instantáneo tras tocar suelo. Pero no está claro que su deseo se convierta en realidad. De hecho, algunos inversores creen que si la crisis se prolonga, la institución que dirige Christine Lagarde no dudará en inundar de liquidez el mercado para evitar el desplome de la economía.

Si el BCE se ve obligado a dar tal paso, lo previsible es que el euribor ahonde su caída y se acerque al mínimo que marcó en agosto pasado (-0,356). Este indicador no es más que el tipo de interés al que se prestan el dinero entre sí las entidades financieras. Su evolución suele discurrir en paralelo al precio oficial del dinero que fija el BCE, por lo que cualquier decisión en este sentido arrastrará su cotización.

Nuevos mínimos

El director de hipotecas de iahorro.com, Simone Colombelli, se aventura incluso a decir que, en el actual contexto, no sería de extrañar que el euribor volviese a marcar algún mínimo en los próximos meses. Tanto Colmbelli como la directora del canal digital hipotecas.com, Ruth Armesto, coinciden en declarar a Ep que es posible que entre 2021 y 2022 el euribor empiece a aumentar un poco, aunque el dato seguirá muy próximo a cero.

Aunque la actividad económica se recupere según las previsiones del eurobanco, tampoco es previsible una subida de tipos a corto plazo. El pasado mes de diciembre, la institución reiteró de nuevo su compromiso de no subir los tipos de interés mientras no se alcance el objetivo de inflación, lo que aleja cualquier subida del precio del dinero.