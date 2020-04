España se acerca a Francia para fraguar un plan de reconstrucción de Europa post-coronavirus

España no está dispuesta a transigir con parches. Ante circunstancias extraordinarias, medidas también extraordinarias. El Gobierno español ha decidido aliarse con Francia para buscar una solución a largo plazo que sea capaz de hacer frente a los estragos económicos de la pandemia del coronavirus, aunque su postura es algo más flexible que la mostrada por Roma tanto en el fondo como en las formas.

Moncloa valora positivamente el paquete preparado por las instituciones europeas para auxiliar con hasta 500.000 millones de euros en préstamos blandos a los sectores más castigados en el corto plazo, pero cree que esto no es suficiente. Entre estas medidas, se encontrarían los 100.000 millones de euros a través del presupuesto europeo para evitar los despidos a través de los ERTES, 200.000 millones del Banco Europeo de Inversiones para las pymes y 240.000 millones de las líneas de crédito dentro del fondo de rescate europeo, el Mecanismo de Estabilidad ( MEDE).

Madrid no renuncia a un «plan Marshall», aunque no haya sido tan clara como otras capitales a la hora de hacer propuestas y azuzar el debate, ya de por sí bastante tormentoso. «Lo más importante es que estemos unidos en los mercados, sin que aumenten las divergencias en la UE. No es aceptable que cada país tenga que hacer frente solo a los costes derivados de esta emergencia», ha asegurado la vicepresidenta económica Nadia Calviño antes de la reunión son su homólogos europeos. Un encuentro marcado, una vez más, por la brecha entre los países del norte y los del sur y que, al cierre de esta edición no había terminado. La vicepresidenta mencionó la posibilidad de crear un mecanismo nuevo, en línea con la propuesta de París, pero tampoco quiso descartar cambios en el marco financiero 2021-2027 para financiar la reconstrucción, tal y como pretende el Ejecutivo comunitario a pesar del poco margen de maniobra que deja esta última opción, ya que tan sólo supone el 1% del PIB europeo y resulta difícil hacer grandes cambios en ciertas partidas. El Elíseo, sin embargo, ha propuesto un fondo de hasta el 3% del PIB que pueda emitir deuda tan sólo circunscrita a la recuperación económica y que no esté vinculada ni a las obligaciones pasadas ni futuras. Pero los halcones del Norte entre los que se encuentran Alemania, Holanda y Austria, siguen diciendo un rotundo «nein».

Consciente de que el término eurobonos o «coronabonos» comienza a ser tóxico, Calviño también ha preferido eludir la «etiqueta» que se utilice para la emisión de deuda común. En esta estrategia de cierto alejamiento del Ejecutivo de Giuseppe Conte, España está abierta a que el fondo de rescate, el MEDE, pueda utilizarse para auxiliar a los países en apuros siempre y cuando no haya condiciones macroeconómicas aparejadas, más allá del respeto a las reglas de déficit público que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Vuelve el «no es no»

Aunque Berlín está dispuesta a no dejar actuar a los «hombres de negro» en esta ocasión, La Haya se resiste. Para el Ejecutivo de Mark Rutte, tan sólo se podría otorgar una bula temporal a corto plazo para el gasto sanitario que después vendría acompañada de un plan condicionado de sostenibilidad de las finanzas y de reformas estructurales, en la misma línea que los rescates de la pasada década. En una sesión previa en el parlamento de su país, el polémico ministro de finanzas holandés, Wopke Hoekstra, tachó como «imprudente e injusto» el plan de emitir eurobonos y defendió también la puesta en marcha de reformas económicas como contraprestación a los créditos a través del MEDE. Aunque las formas de Hoekstra en sus arremetidas contra los países del sur de Europa han causado enfado en la propia coalición de gobierno holandesa, en lo fundamental el debate del Parlamento ha supuesto un cierre de filas respecto a los postulados del Gobierno presidido por los liberales. «No vamos a asumir la hipoteca de toda Europa. No es no» ( a los coronabonos), aseguró Pieter Omtzigt, diputado de la Llamada Democristiana (CDA), uno de los partidos de la coalición.

Consciente de la situación, Roma teme que las promesas alemanas de relajar las condiciones dentro del fondo de rescate sean tan sólo un señuelo y la coartada perfecta para no ofrecer otros mecanismos más ambiciosos. España, a pesar de su postura más flexible, sigue reiterando que no necesita recurrir a este mecanismo ya que no está teniendo, al menos por el momento, problemas para financiarse en los mercados.