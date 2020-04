El recibo de la compra es más elevado en cuarentena y no solo por que se esté adquiriendo un mayor volumen de productos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) detectó la semana pasada las primeras subidas generalizadas de precios en algunos productos de los supermercados. Llenar la nevera se ha encarecido por la ausencia de formatos más económicos y la desaparición de promociones, con el objetivo de no incentivar las compras masivas. No obstante, pese a que las imágenes de desabastecimiento hayan desaparecido prácticamente de los supermercados, los compradores siguen sin poder beneficiarse de promociones. Ahorramas ha anunciado hoy, lunes 27 de abril, la puesta en marcha de una campaña de ofertas para “ayudar a los consumidores a sobrellevar las consecuencias económicas del Covid-19”, señala en un comunicado. Los descuentos rondan entre el 15% y el 30%.

A la oferta comercial habitual, que siempre se ha mantenido desde que se iniciara la crisis sanitaria, la cadena ha decidido añadir más productos con bajadas de precio de hasta un 30% de descuento marca de fabricante y marca propia, superando así los 100 artículos en oferta. En cuanto a productos frescos, el calabacín o el tomate Monterosa han experimentado bajadas de más del 30%. La carne fue uno de los primeros productos en volar de las estanterías. Ahorramas ofrece descuentos de más de un 20% en cortes de carne como la babilla de novillo Angus o diferentes productos de la sección de charcutería con más del 15% de descuento.

Entre los productos de primera necesidad a los que Ahorramas también aplica una rebaja se encuentran las legumbres, arroz o panes, con un 20% de descuento. Las ofertas se extienden también a una selección de refrescos y productos de higiene y belleza, como tintes del pelo y otros artículos, a los que se aplica un 25% de descuento. Precisamente, el cierre de las peluquerías, que solo prestan servicio a domicilio en casos puntuales, disparó el consumo de tintes para el cabello. Igualmente, pensando en familias con menores a cargo, se pueden encontrar productos de alimentación infantil como papillas y leche infantil con descuentos de hasta un 15%.

En #Ahorramas lanzamos Juntos Contigo. Una campaña de ofertas especiales con precios nunca vistos. Queremos estar a tu lado ahora que más lo necesitas. pic.twitter.com/yF68RINEza — Ahorramas (@Ahorramas_com) April 27, 2020

“Ahorramas entiende las dificultades por las que están atravesando muchos de sus consumidores y pretende expresar, en la medida de lo posible, su apoyo en este sentido”, explica la cadena de supermercados en su comunicado. Su número de establecimientos supera los 255, repartidos entre las provincias de Madrid, Guadalajara, Toledo, Cuenca y Ciudad Real y su horario de apertura es de 9:00h a 20:00h de lunes a sábado.