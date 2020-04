Las economías de EE UU y Alemania sufren retrocesos similares a los de la Gran Recesión

La crisis económica causada por el Covid-19 no es igual que la crisis del sector financiero iniciada en 2008. No obstante, establecer paralelismos resulta inevitable tras confirmarse que el PIB de EE UU y Alemania experimentan sus mayores retrocesos desde la Gran Recesión de 2008. La economía alemana sufrirá una caída del 6,3% en 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia del coronavirus, según las previsiones de primavera elaboradas por el Gobierno alemán. Por su parte, el PIB de Estados Unidos registró una contracción anualizada del 4,8% en el primer trimestre del año como consecuencia del impacto de la pandemia del Covid-19, frente al crecimiento del 2,1% observado en el trimestre inmediatamente precedente, según la primera estimación del dato presentada este miércoles por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno (BEA, por sus siglas en inglés). El organismo sin embargo, ha alertado de que los efectos económicos completos de la pandemia no se pueden cuantificar, ya que los datos en los que se basa todavía están incompletos y tardarán en actualizarse. Además, el impacto completo de la crisis del Covid-19 solo comenzó a notarse en el país a partir de la tercera semana de marzo.

La economía estadounidense no experimentaba una contracción tan severa desde el cuarto trimestre de 2008, en plena crisis, cuando el PIB del país norteamericano observó una caída del 8,4%. Asimismo, se trata de la primera contracción de la economía desde el primer trimestre de 2014. Prácticamente todos los componentes del PIB registraron datos negativos en el primer trimestre. El gasto de los hogares se contrajo un 7,6%, frente al incremento del 1,8% del cuarto trimestre, lo que supone la peor lectura del dato desde el segundo trimestre de 1980. El gasto en bienes duraderos se desplomó un 16,1%, mientras que en servicios descendió un 10,2%.

De su lado, la inversión de las empresas se contrajo un 5,6%, frente al descenso del 6% del trimestre precedente. La caída menos abultada se debe a que las decisiones de inversión se toman con cierto tiempo de antelación. Aun así, la inversión en estructuras descendió un 9,7%, dos puntos y medio más que en el cuarto trimestre del año, mientras que la inversión en equipos cayó un 15,2%, frente al descenso del 4,3% de los tres meses anteriores. La balanza comercial neta alivió la caída del PIB, ya que aunque las exportaciones descendieron un 8,7%, las importaciones se hundieron un 15,3% entre enero y marzo. Esta contracción es más del doble que la registrada en el cuarto trimestre de 2019. Asimismo, la Oficina ha desglosado que los ingresos personales disponibles de los estadounidenses se elevaron un 1,9% en el trimestre, lo que supone el peor dato desde 2015. Asimismo, la tasa de ahorro se elevó en dos puntos porcentuales, hasta el 9,6%

En el caso alemán, se trata del mayor retroceso registrado desde la crisis de 2009, cuando el producto interior bruto (PIB) se redujo un 5,6%, y superior al pronosticado por los principales institutos económicos del país, que situaron la caída recientemente en el 4,2%. En 2019, Alemania evitó la recesión al crecer su PIB un 0,6%, después de avanzar el 1,5% en 2018 y el 2,5% en 2017. Para 2021, se espera, por el contrario, una recuperación que permitirá a la economía alemana crecer hasta el 5,2%, según las proyecciones gubernamentales. El ministro de Economía, Peter Altmaier, admitió al presentar estas previsiones económicas afectadas por la pandemia que el país registrará este año “la peor recesión de su historia”, pero confió en que en la segunda mitad de 2020 se observará una cierta recuperación. Y añadió que la premisa de una evolución positiva del PIB en 2021 parte de la asunción de que la pandemia evolucionará a una fase en la que será “controlable”, con la esperanza de contar con una vacuna que limite su propagación.

Sin embargo, dijo que el Gobierno alemán cuenta para ello con que el entorno internacional no aporte nuevas incertidumbres, entre las que mencionó la posibilidad de que se extiendan tendencias proteccionistas en el comercio mundial. Altmaier explicó que la pandemia tiene como consecuencia tanto la caída de la actividad interna como en el resto del mundo, y que esta última circunstancia afectará a Alemania especialmente dado que su economía está basada en la exportación. El ministro adelantó que para contrarrestar el impacto de la crisis causada por la pandemia se aplicará un plan de cuatro fases y mencionó que, de entre los sectores más afectados, el de la hostelería y el turismo tardará probablemente más tiempo en retornar a una situación de normalidad.