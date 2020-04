Dónde encontrar trabajo durante el estado de alarma

Las fases de desescalada planteadas por el Gobierno intentarán llevarnos hacia una “nueva normalidad”, pero el mercado de trabajo español ya no es el mismo, señala Acierto.com. Los 561.900 españoles que se encuentran en paro parcial irán volviendo poco a poco a sus puestos. Este será un periodo de varios meses en el que se prevé que cientos de empresas no sean capaces de recuperarse. Además, las 285.600 personas que han perdido sus puestos de trabajo entre enero y marzo tendrán que comenzar de nuevo la búsqueda de trabajo, aunque no todos los sectores estarán preparados para acogerlos.

Los trabajos en temporada alta de eventos o en periodos vacacionales siguen en peligro debido a las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras. El pago del alquiler, los gastos y la compra semanal cada vez son una carga mayor. En este contexto de destrucción de empleo, muchos españoles deciden lanzarse a buscar trabajo en las actividades que aún resisten. La posibilidad de incorporación inmediata, la experiencia y la capacidad de adaptación son las habilidades que están ganando protagonismo en pleno estado de alarma. Infojob y Adecco explican a LA RAZÓN cuáles son los perfiles más demandados y comparten sus consejos para lograr el puesto deseado.

Ofertas de empleo

La plataforma de búsqueda de empleo Infojobs y la empresa de empleo temporal Adecco coinciden en que el perfil más demandado sigue siendo el de los profesionales sanitarios, como médicos, enfermeros y auxiliares de clínica. El colapso de los hospitales, los contagios entre sanitarios (que rozaron los 20.000 en la cuarta semana de confinamiento) y la falta de recursos de protección, aumentó la necesidad de rotación y contratación de nuevos perfiles, sobre todo durante las primeras cuatro semanas del estado de alarma. A partir de la quinta, la mejora de la situación de los hospitales ha reducido la demanda de profesionales sanitarios en un 60% respecto a la semana anterior, apunta Infojobs. De igual manera, los sectores de fabricación industrial de instrumentos y materiales destinados a la sanidad, el sector de farmacia y biotecnología, también han experimentado un repunte en la demanda de personal, explica Javier Blasco, director de Adecco Group Institute.

Estos perfiles dedicados a la Sanidad requieren una formación específica que no se ajusta a la gran mayoría de los perfiles demandantes. Los cambios en los hábitos de consumo también han disparado las ofertas de trabajo en las que se solicitan menos conocimientos y experiencia. El incremento de las compras online ha originado una notable demanda de perfiles del sector compras, logística y almacén, señala Infojobs. Durante la primera semana de confinamiento, la plataforma de InfoJobs registró un incremento del 39% del volumen de vacantes, con más de 5.600 puestos, relacionados con la creciente demanda de perfiles de seguridad y vigilancia, y personal de reparto y almacén. Cabe destacar, además, que se trata del mayor número de vacantes semanal registrado en este sector en todo el año. Las ofertas de mozo y responsable de almacén y etiquetadores abundan en la web de Adecco.

Los ofertas solicitando teleoperadores tampoco han decaído. La atención al cliente en todo tipo de empresas resulta imprescindible para mantener un buen servicio y atender las consultas de consumidores. Ya sea en el sector financiero, telecomunicaciones, alimentación o asistencia sanitaria, estos puestos, que no gozan del mejor reconocimiento, son una buena alternativa profesional, aunque solo sea de manera temporal. Los servicios de limpieza también han aumentado su carga de trabajo durante la crisis sanitaria para mantener los espacios de trabajo higienizados y evitar nuevos contagios.

El campo sigue necesitando gente para las campañas de fruta y otras hortalizas. Algunas zonas no cuentan con mano de obra suficiente que resida en el mismo término municipal o en términos limítrofes, pero los agricultores esperan que, con las fases de desescalada, se flexibilice la movilidad.

Los sectores más afectados

Los sectores más afectados por la crisis del coronavirus han sido, sobre todo, los negocios pequeños y aquellos que pertenecen al sector servicios. El comercio, transporte y hostelería, que se desploman un 10,9%. Las actividades de ocio y recreativas también han caído en picado (un 11,2%). La recuperación de puestos de trabajo en estos sectores será gradual y no se espera que se realice un gran volumen de contrataciones, al menos, en el corto plazo. También han descendido las actividades profesionales y científicas, la información y comunicaciones, y la construcción, entre otros. Los únicos sectores que se mantienen son el de los seguros y las actividades financieras, que han crecido un 1%. En consecuencia, el consumo también se ha frenado, explica el comparador Acierto.com.

Consejos

En el contexto actual, “las empresas van a tener que optimizar sus recursos y serán más exigentes en la contratación de profesionales competentes. Además, adquieren cada vez mayor protagonismo habilidades como la adaptación al cambio y el conocimiento de herramientas tecnológicas vinculadas al teletrabajo”, señala Infojobs. Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, explica que muchas de las competencias que se están pidiendo están vinculadas a la experiencia, por lo que cada vez “cobra más protagonismo el talento sénior”. Blasco cree que “es el momento para actualizar conocimientos y competencias, para mejorar el CV en contenidos y mensajes, tratando de poner en valor no qué hemos hecho hasta ahora, sino qué podemos aportar a la organización donde queremos trabajar. Es momento para actualizar contactos y para posicionar nuestro perfil en redes sociales, cuidando nuestra marca personal y ofreciendo una imagen de proactividad y emprendimiento”.

De cara a una posible entrevista por videollamada, desde Infojobs recomiendan prepararla al igual que se haría con una entrevista presencial y realizar comprobaciones técnicas previas para evitar interrupciones. El equipo de Infojobs señala la importancia de investigar y conocer los datos de la empresa, repasar las preguntas frecuentes en cualquier entrevista y enumerar aquellas competencias y habilidades que el reclutador busca en el perfil solicitado respecto a nuestros puntos fuertes. Potenciar las “soft skills” es una gran estrategia para que el candidato exponga sus motivaciones, revele aspectos de su personalidad y ponga de manifiesto sus habilidades comunicativas.