El uso del vehículo privado es una medida que se ha fomentado durante la cuarentena para mantener el distanciamiento social. Permite desplazarse de forma rápida, segura y evitando las temidas aglomeraciones de gente en un mismo espacio. Los servicios a domicilio de los restaurantes también se han podido mantener al ser considerados una actividad esencial. Un repartidor que cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias transporta la comida del restaurante a nuestro domicilio. Ahora que está permitida la recogida de comida para llevar, la combinación de ambos elementos lleva a la pregunta, ¿puedo pedir desde mi coche en aquellos restaurantes que lo permitan? Los reyes de la comida rápida, McDonald’s y Burger King, son los dos primeros nombres que nos vienen a la cabeza al hablar de pedir comida sin bajar del coche. Sin embargo, las dos cadenas no han coincidido en su decisión sobre la apertura de este servicio.

Burger King ha mantenido el reparto a domicilio durante todo el estado de alarma en sus locales. Ahora también está disponible su servicio Autoking en los establecimientos que ya lo tuviesen implantando anteriormente. Tal y como informa la cadena de restaurantes en su página web, solamente se aceptarán pagos con tarjeta, preferiblemente “contactless”. El pedido se entregará en una bandeja desinfectada y se acercará el datáfono al cliente en un recipiente de plástico. En cuanto a este protocolo de seguridad, Burger King subraya que han triplicado la frecuencia de desinfección en mesas de preparación, datáfono y bandeja donde se entrega el pedido. Además, los trabajadores procederán a desinfectarse las manos después de cada entrega.

Los locales que no tengan Autoking seguirán repartiendo a domicilio y, al menos durante la fase 0 de desescalada, no se podrá recoger encargos en tienda. Al llamar a uno de sus locales de Madrid, una trabajadora de Burger King cuenta a LA RAZÓN como algunas personas han interpretado esta apertura a su manera: “Nos han llegado clientes andando, en bicicleta y patinete”. La empleada recuerda que a estos clientes no se les podrá atender en Autoking.

McDonald’s, sin embargo, no solo no ha reactivado aún su servicio McAuto, sino que ha permanecido completamente cerrado desde que se declaró el estado de alarma, sin ofrecer tampoco servicio a domicilio. Algunos usuarios de la cadena de comida ya reclamaban que se mantuviese la posibilidad de realizar los pedidos en coche en los comentarios de su anuncio de cierre. No obstante, McDonald’s mantuvo su decisión y prolongará el cierre temporal hasta el próximo 11 de mayo (inicio de la fase 1). En esta fecha está prevista la reactivación del reparto a domicilio, de McAuto y si es posible, de la recogida en tienda y de sus terrazas, señala un trabajador.