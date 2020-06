“Networking”, una ventana al mercado laboral durante el confinamiento

Tradicionalmente para tejer una red de contactos, nos reuníamos con personas en ferias, eventos, conferencias, etc. El coronavirus nos ha encerrado en casa, pero gracias a la tecnología y a las redes sociales podemos mantener viva la llama del «networking» de manera virtual. Plataformas como Linkedln nos permiten entrar en contacto con otros profesionales del sector. Con 12 millones de perfiles españoles en esta red profesional -la mitad de la población activa española-, no solo permite buscar empleo o seguir la actualidad sobre un sector, sino que también ofrece un chat online, perfecto para conocer a nuestro interlocutor. Pierre-Gaël Pasquiou, Head of Business & Associate de Welcome To The Jungle, explica la mejor manera de utilizar Linkedln. «Es importante que tengamos una red de contactos acorde a un criterio y objetivo definido. De nada sirve enviar solicitudes de contacto masivas que realmente no nos ayudarán a cumplir nuestras metas. No tengamos únicamente en cuenta la información personal de cada persona, sino también su red de contactos».

Recomendaciones

Mantenerse activo en las redes sociales del mundo laboral es también un punto a nuestro favor para ganar visibilidad. «Podemos difundir artículos de blog o noticias pertinentes del mundo laboral. Evitemos, eso sí, publicar en repetidas ocasiones al día, así solo lograremos saturar a nuestros contactos. Es mejor publicar poco si lo que aportamos da realmente valor a nuestro perfil. Asimismo, aprovechemos los formatos de interacción que ofrece cada plataforma. Por ejemplo, en el caso de LinkedIn, tenemos la posibilidad de mejorar nuestra reputación a través de las recomendaciones, en las que antiguos jefes, compañeros o profesores pueden opinar sobre nosotros como profesionales», recomienda Pasquiou. No hay que dar palos de ciego, sino tejer una red de contactos que contribuya a nuestro propósito. «Menos de calidad es más que solo cantidad», apunta Marta Romo, socia directora de Be Up. «Cualquier red, tanto presencial como virtual, necesita mantenimiento, es un sistema vivo. Puedes definir cómo vas a hacer ese mantenimiento, cómo vas a alimentarla para que esté bien viva. Puedes hacerlo de varias maneras, de nuevo en función de tu propósito: contribuyendo con tu propio contenido, compartiendo contenido de otros que aporte valor, comentando y valorando a otras personas, conectando personas entre sí de manera productiva… Darle sentido a este seguimiento es clave porque si no puedes enredarte en tu propia red y al final, los demás no entienden lo que estás haciendo ni aportas valor», aconseja Romo, una de las Top Voices en Linkedln en España en 2019.

¿Cómo somos?

Uniéndonos a eventos online, webinars, foros, etc. podemos destacar. Nilton Navarro, Social Media Manager & Content de InfoJobs, aconseja, antes de asistir a un evento online, investigar primero quién asistirá, planear una estrategia, marcarse objetivos y pensar qué queremos resaltar de nuestro perfil profesional. «Recuerda que la primera impresión cuenta mucho. Por eso, el cómo te presentes es importante: no olvides destacar lo que puedes aportar, ofrecer datos relevantes y transmitir confianza. Olvídate del discurso comercial y apuesta por la naturalidad teniendo en cuenta siempre que debes ponerte en valor», añade Navarro. Este experto aconseja utilizar herramientas como Crystal Knows para conocer cómo somos y cómo son los demás gracias a sus evaluaciones de personalidad. Nos sugiere cómo debemos comunicarnos, ya sea por email o mensaje de texto, para que nuestro mensaje tenga éxito.

Para ganar relevancia en el mundo online nuestro perfil deberá ser visto como el de alguien que aporta buenas ideas, señala Victor Carulla, Managing Partner en Headway Executive Search. «La relevancia es algo que uno se gana por su personalidad, rigurosidad, honestidad y transparencia en comunicación. El volumen no aporta si el contenido es mediocre, repetitivo o meramente negativo o destructivo».

Además de Linkedln, hay otros medios de comunicación que nos permiten mantener viva la llama del networking. «Hay otras opciones especializadas en networking online como Neting, donde profesionales inscritos se organizan por equipos para compartir oportunidades de negocio», explica Pierre-Gaël Pasquiou. «Además de canales de comunicación tan conocidos como Zoom o Slack, están surgiendo nuevas aplicaciones de redes sociales internas como Yammer o Workplaces, o incluso nuestra última novedad, Welcome Home, que cuenta con interfaces y modos de interacción similares a las que usamos para fines personales». La mayor parte de eventos de networking físicos van ligados a aplicaciones como Bizzabo, Brella o Eventmobi, que conectan a los asistentes antes, durante y después del encuentro en persona.