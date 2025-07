Ouigo apunta a Adif y le reclama un plan de choque para evitar más caos ferroviarios

El colapso de la semana pasada de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue coleando en el sector y una de las compañías que operan el corredor y a la que, además, Adif ha involucrado en el incidente, Ouigo, ha disparado hoy lunes de forma recíproca contra el administrador de la infraestructura para situar sobre sus espaldas casi toda la responsabilidad de evitar futuros problemas.

La directora en España de la compañía francesa, Helene Valenzuela, ha reclamado a Adif, del que ha dicho es el gran coordinador del sector, un plan de choque para aumentar la resiliencia del sistema ferroviario.

Valenzuela ha asegurado que aunque Adif ha identificado un punto débil en la catenaria de esta línea en La Sagra (Toledo) que dio origen tanto el problema de la semana pasada como al del pasado Puente de Mayo y que "esto está muy bien, no es suficiente". "No podemos esperar a que pasen los problemas, hay que ir a mantenimiento más preventivo y no correctivo", ha dicho la directiva durante un foro sobre movilidad organizado por el diario "El Economista".

Hélène Valenzuela, consejera delegada de Ouigo Servicio Ilustrado (Automático) OUIGO

Ouigo ha asegurado que han propuesto a Adif hasta ocho veces desde 2022 pasar a sistemas de monitorización de catenaria y de trenes. Sistemas, ha dicho Valenzuela, que existe en Italia y Reino Unido. "Y me consta que Adif se lo está pensando", ha añadido.

No obstante, desde Ouigo creen que reforzar el mantenimiento preventivo tampoco será la panacea a todos los problemas y que es necesario trabajar en los procesos para solucionar las propias incidencias. Como ha advertido Valenzuela, el sistema ferroviario debe enfrentarse "al crecimiento que hemos provocado" -y al que, según ha dicho, vendrá- y hay que mejorar aspectos como el uso de locomotoras diésel para el rescate de los trenes eléctricos de alta velocidad o el mayor flujo en las estaciones y los trenes.

En la misma línea que Valenzuela, el consejero delegado de Ecorail, Juan Fernández, ha asegurado que "hay que tener más herramientas de predicción. Se necesita una reflexión porque se hacen muchas cosas bien pero lo que aflora es lo que sale mal. Y acaba calando en la sociedad el mensaje de que esto no va bien", ha afirmado el directivo de esta compañía que, en colaboración con Alsa, aspira a operar en alguno de los corredores de alta velocidad que se liberalicen en la segunda fase.

Sergio Bueno, director general adjunto de Presidencia, Estrategia y Relaciones Institucionales, ha abundado al hilo de la reflexión de Fernández que aunque haya podido haber lentitud en las inversiones, el de la alta velocidad española es "un modelo de éxito que funciona bien", como lo demuestran los datos de demanda creciente de viajeros.

Buena, que ha querido relativizar lo ocurrido en el corredor andaluz, ha dicho para poner en perspectiva el colapso de la la semana pasada que los viajeros y trenes afectados por la incidencia apenas representaron algo más del 1% tanto de los trenes como de los viajeros que Renfe mueve cada día.