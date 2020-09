El Ibex cierra un mes para olvidar

Sesión de menos a más donde se ha confirmado el contundente alza de nuestro selectivo cercano al 1%, aún con el impulso de la jornada de hoy se queda lejos de los máximos semanales. En un mercado enrarecido y tremendamente volátil, hemos visto como en la última sesión del mes nos hemos alejado también de los mínimos de este, única noticia positiva para un mes de bagaje claramente negativo.

Las dudas se siguen sembrando en esta nueva normalidad, los datos macro y principalmente el empleo parece ser un problema que como ya han comentado diferentes entes económicos no se solucionara de manera rápida en el corto plazo y para muestra la avalancha de despidos que se están iniciando en grandes compañías y parece que esto no ha hecho más que empezar. Mientras tanto en los Estados Unidos no se llega a un acuerdo a la hora de aprobar un nuevo acuerdo en lo que sería un nuevo paquete de estímulos. Los datos que están por venir serán clave para ver la salud económica principalmente en el ámbito laboral dentro de Estados Unidos y depende de esto la toma de medidas será más urgente o no.

En el plano corporativo hay que destacar el buen comportamiento de CIE Automotive, la empresa de componentes automovilísticos reacciona con un alza cercano al 6%, el interés de los inversores se vuelca sobre una compañía que aun estando dentro de un sector bastante dañado como es el automovilístico, sigue su tendencia relativamente alcista apoyada en unos fundamentales que son comparativamente mucho mejores a los de sus homólogos dentro de la industria.