Otra mentira de Planas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mintió de forma descarada la pasada semana en el Senado, en un intento burdo de apoyar las tesis de Alberto Garzón, el compañero comunista de Planas y ministro de Consumo. Este ha logrado que en el proyecto de Presupuestos se incluya una subida del IVA para las bebidas azucaradas, que pasarían del 10 al 21 por ciento, lo que podría tener repercusiones en el consumo de azúcar y para los productores de remolacha. Sin embargo, en el Senado Planas se despachó asegurando que el aumento del IVA en este tipo de bebidas va a tener una repercusión muy limitada en el sector azucarero y, más en concreto, en el de la remolacha de España.

Su argumentación se basó en que el consumo de azúcar para la elaboración de este tipo de bebidas oscila tan solo entre 2.600/5.400 toneladas al año, un porcentaje muy pequeño en relación con la producción de azúcar en nuestro país, que supera las 500.000 toneladas. Sin embargo, las cifras de Planas no se corresponden con la realidad, porque, según datos del sector azucarero, en nuestro país se destinan cada año entre 280.000 y 350.000 toneladas a la elaboración de esas bebidas; es decir, más de la mitad de la producción española de azúcar que sale de la remolacha. ¿De dónde ha sacado Planas las cifras que utilizó en sede parlamentaria para engañar a los senadores? La realidad es que el ministro de Agricultura mintió y no en una cifra pequeña. Ahora solo falta saber si ha engañado a conciencia, algo que no sería extraño visto lo que hace el Gobierno del que forma parte, o se trata de un gran error que ha confundido a Luis Planas. En este último supuesto habría que buscar a los responsables del mismo. Sea lo que sea, Planas ha mentido.