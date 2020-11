Renfe no correrá para lanzar su AVE “low cost” antes que su rival francés Ouigo

En los cuarteles generales de Renfe había debate en las últimas semanas sobre su servicio de alta velocidad “low cost”, el Avlo, cuyo lanzamiento se aplazó en Semana Santa tras la irrupción del coronavirus. Después de que su rival francés de bajo coste, Ouigo (SNCF), anunciase su desembarco en España a partir del próximo 15 de marzo, la disyuntiva en el operador ferroviario español era si anticiparse y lanzar el servicio antes que la firma gala para posicionarse antes en el mercado o esperar a que ese mismo mercado, ahora deprimido, se recuperase. Desde un punto de vista operativo, el Avlo necesita una ocupación de al menos el 90% para ser rentable y, ahora mismo, esos viajeros no están. Y el peso del aspecto económico ha acabado por inclinar la balanza hacia la opción de esperar frente a los que querían adelantarse a la competencia. Renfe no va a correr para lanzar el Avlo antes que SNCF.

Durante su intervención en un foro de Movilidad organizado por “Invertia”, el presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha asegurado que “no tiene sentido lanzar el producto en este momento”. “El Avlo se recuperará cuando los clientes lo demanden. Ahora la gente no hace planes de viaje y es un producto que necesita tener un aprovechamiento cercano al 90%; sacar un producto así cuando el mercado no está dispuesto no tiene mucho sentido para nosotros en este momento”, ha afirmado Táboas, que no ha querido poner fecha al lanzamiento del servicio.

Demanda deprimida

Como ha explicado el presidente de Renfe, el Avlo fue concebido para captar dos tipos de clientes que ahora no viajan en tren por su alto coste: los jóvenes y las familias. Pero ni los unos ni los otros están ahora por la labor de viajar. Según los datos que maneja Renfe, apenas un 6% de los ciudadanos está dispuesto a viajar en este momento, muy por debajo del 25% que quería hacerlo en la crisis de 2012. De hecho, en la actualidad, el mercado está tan al ralentí que el sistema ferroviario comercial español registra actualmente una demanda del 20% en relación a la del año pasado. Los defensores de esperar a que la demanda se recupere consideran, además, que no tiene demasiado sentido anticiparse a SNCF apenas unas semanas. Entienden que lo tenía antes de la pandemia, cuando el plan inicial de Renfe era lanzar el Avlo en Semana Santa, ocho meses antes que su competidor francés. En ese tiempo, argumentan, sí habría dado tiempo a sacar ventaja en el mercado.

No obstante, Táboas ha asegurado que Renfe está constantemente chequeando la situación y, cuando se den las condiciones, lanzará el Avlo. Como ha explicado, tanto los trenes como los surcos ya están listos por lo que poner en marcha el servicio les llevaría muy poco tiempo cuando tomen la decisión de ponerlo en marcha.