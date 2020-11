«Tenemos que crear un modelo de Justicia accesible y útil para todos»

En 2050 España será por detrás de Japón el país más envejecido del planeta y lejos de valorar al segmento de la población con más edad, la sociedad se empeña en arrinconarlo. El conocido como senior, es decir, mayor de 50 años, no es considerado un referente en todos los ámbitos, sino como algo a ir alejando de forma progresiva, marginándolo de la sociedad cuando sus aportaciones, precisamente por la experiencia, deberían ser tenidas más en cuenta que nunca, especialmente en épocas de crisis. Con este espíritu nace el I Congreso Online 60 y mucho+. El senior: la gran oportunidad económica y social. Organizado por 60ymucho+, una plataforma creada para que empresas, entidades e instituciones preocupadas por mejorar la calidad de vida de la población de esta edad, interaccione con su público objetivo a fin de conocer de primera mano sus necesidades y poder ofrecerle alternativas de calidad que respondan a sus nuevas demandas. Un espacio de comunicación entre personas que ya han cumplido los 50 para poder ampliar su círculo de amigos.

El pasado lunes se dio el pistoletazo de salida a este congreso, que contará con nueve ponencias a lo largo de las próximas semanas hasta el 15 de diciembre (www.60ymuchomas.com/congreso-online-60ymuchomas), y cuya inauguración corrió a cargo del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Un debate que fue moderado por Javier Laorden, abogado y socio de honor de Cuatrecasas, y que tuvo como ponentes a Almudena Castro-Girona, notaria y directora de la fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, y a María José Segarra, fiscal de Sala del Tribunal Supremo para la Protección y Defensa de las Personas Mayores.

El objetivo de este encuentro virtual es ofrecer toda la información –de manos de expertos profesionales– que pueda ayudar a este segmento de la población a tomar las mejores decisiones en aspectos fundamentales de su vida como son: la protección jurídica, el empleo, el emprendimiento, la salud, las tecnologías, la sanidad, etc. y a la vez poner de manifiesto la importancia económica de un sector cada vez más creciente y demandante. «Estamos en uno de los países más envejecidos del mundo. Tenemos la gran oportunidad y la obligación de aprovechar todos los valores que aporta el senior y junto a los jóvenes darle la vuelta al mal llamado problema del envejecimiento para transformarlo en la gran oportunidad económica y social que representa y que ahora más que nunca necesitamos», señaló Ana Margarito, CEO de 60ymucho+. En su intervención. Margarito invitó a todas las empresas, instituciones públicas y privadas a preocuparse de verdad por mejorar la calidad de vida de los seniors y a que formen parte de la comunidad 60ymucho+. «Juntos podemos crear un entorno seguro y de calidad, más justo y sostenible, donde la edad no sea hándicap. En este congreso vamos a ofrecer la información necesaria para ayudar a este segmento a tomar las mejores decisiones en aspectos fundamentales como la protección jurídica, la tecnología, el teletrabajo como opción para terminar con el «edadismo» (detrás de las pantallas no se sabe la edad que hay, pero se buscará el talento). Tenemos que mejorar el presente y el futuro sin dejar a nadie fuera», añadió.

Plan Justicia 20/30

En su intervención, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, habló de las líneas maestras del plan de Justicia 20/30 en relación al colectivo de las personas mayores, en especial a quienes viven en entornos rurales. «Todos acabaremos siendo mayores. La generacion ’'baby boom’' simbolizamos un cambio demográfico sin precedentes, somos los culpables de que la pirámide demográfica haya pasado a su actual forma romboidal. Las personas mayores son vulnerables, sobre todo las que cobran pensiones no contributivas, que tienen algún tipo de discapacidad o que viven solas o zonas aisladas. Para evitar que eso ocurra, los poderes públicos tenemos la obligación de actuar. Muchos podrán pensar que la Justicia y las personas mayores no tienen relación, pero es lo contrario. Desde que llegué al Ministerio me he empeñado junto a mi equipo en diseñar un proyecto de futuro, el primer modelo de Justicia con vocación integral, la primera definición del modelo de Justicia, lo que se llama Justicia 20/30. Es un proyecto dinámico que parte de la idea de la justicia del futuro que queremos pero que se nutre de la participación de todos, eso que se denomina cogobernanza», señaló Campo.

Entre los objetivos del plan el ministro destacó pasar de un sistema que llega al 6% de la población a una Justicia para el 60%, «porque la Justicia que no se comprende no sirve, de ahí nuestro empeño en hacerla accesible, sostenible y útil para todos los ciudadanos sin distinción».