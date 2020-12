Escrivá analizará si la cuantía del ingreso mínimo vital es la adecuada y si está llegando a sus beneficiarios

El Gobierno desplegará totalmente el ingreso mínimo vital (IMV) el próximo año. Así se ha comprometido el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, que este jueves concluye el debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para su remisión al Senado. Previamente, evaluará la puesta en marcha de esta prestación para detectar y subsanar los errores en el desarrollo de la misma. Así, se estudiará si se está llegando a todos los destinatarios, si la cuantía es la adecuada y si se incrementa el empleo de los beneficiarios. De hecho, el Ministerio calcula que el universo potencial de beneficiarios se eleva a 2,5 millones de personas o lo que es lo mismo 850.000 hogares. Sin embargo, en los seis primeros meses de su puesta en marcha se ha concedido a 160.000 hogares. Es decir, casi medio millón de beneficiarios cobran esta renta. La Secretaría General de Inclusión diseñará unos itinerarios de inclusión para desplegar el IMV, dibujando con mayor precisión las características de los destinarios y perfilando un mapa de inclusión, que refleje todas las prestaciones de este tipo, que ahora se encuentran muy atomizadas.

El titular de Seguridad Social ha comenzado su alocución puntualizando el contexto tan excepcional en el que se tramitan estos Presupuestos y con un recuerdo a las víctimas de la pandemia del coronavirus, en especial, a los trabajadores de la Seguridad Social que han fallecido como consecuencia del virus. Acto seguido, ha articulado su intervención en torno a los tres ejes sobre los que pivotará su presupuesto de 172.429 millones de euros en 2021: implementación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, despliegue total del IMV y un nuevo marco de modelo migratorio. El ministro ha citado un cuarto eje que influirá en los anteriores consistente en la modernización y digitalización de la Administración de la Seguridad Social, con el fin de agilizar los análisis y cruce de datos. Para ello, la Seguridad Social aumentará en 1.200 trabajadores su plantilla el próximo año, después de sufrir en ejercicios anteriores un envejecimiento y una reducción del 25% de la misma.

En este punto, ha vuelto a reiterar el compromiso del Gobierno de revalorizar las pensiones en función del IPC, en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo. De ahí que en 2021 las contributivas suban el 0,9% y las no contributivas el 1,8%. La Seguridad Social cumplirá también el próximo año la recomendación del Pacto de Toledo de financiar las prestaciones no contributivas con cargo al Estado y no al de la Seguridad Social. Para ello, su Departamento recibirá una transferencia de 14.000 millones de euros. El ministro ha defendido el impulso de los planes colectivos de pensiones en detrimento de los individuales y ha considerado la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad pieza clave para acabar con la brecha de género.