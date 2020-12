Los brotes verdes que habían asomado las últimas semanas en las bolsas europeas desaparecieron ayer de golpe. Todas volvieron a los números rojos de forma generalizada por dos razones principales: el temor cada vez más plausible a un Brexit sin acuerdo y a que la nueva cepa del coronavirus en Reino Unido provoque más restricciones y un mayor endurecimiento de los confinamientos, con el consiguiente impacto negativo sobre las principales economías del Viejo Continente.

La bolsa española no fue ajena a este desplome y el principal índice, el Ibex-35, cayó el 3,08%, lo que significa la mayor caída registrada de los últimos tres meses, cerrando la jornada por debajo de 7.800 puntos, un nivel desconocido desde el 13 de noviembre. Ayer se volatilizaron en una sesión 247,6 puntos, un registro que no se veía desde el 21 de septiembre pasado. A poco más de una semana del cierre anual, este indicador retrocede el 18,42% en el cómputo general, una cifra que los analistas temen vaya a peor si no se pone coto a las sombras que aparecen en el incierto horizonte bursátil.

La primera de ellas, el temor de los inversores a que la nueva cepa del coronavirus incremente los contagios y desencadene más medidas restrictivas que afecten a la economía. De momento, ya ha provocado una primera estampida del capital inversor. Las restricciones impuestas por muchos países a los vuelos de Reino Unido –Francia ha prohibido incluso el tráfico de vehículos terrestres y marítimos desde la isla– ha provocado un «efecto miedo» que afectó a los parqués europeos y en menor medida a Wall Street –que bajaba un poco más del 0,5% al cierre de esta edición– y a la cotización del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, que perdía un 2,45%, hasta situarse en torno a los 51 dólares.

La segunda sombra oscurece a Reino Unido, que impuso nuevos confinamientos en Londres y algunas zonas de Inglaterra para combatir esta nueva cepa, pero también al resto de Europa, ya que en el actual contexto de incertidumbre, en el que la UE y Reino Unido siguen intentando lograr un pacto sobre su relación tras el Brexit, cualquier información negativa incide con efectos perniciosos inmediatos en la economía.

Estos dos hechos –la nueva cepa y el Brexit duro– han provocado que los mercados dejaran de lado la noticia del acuerdo alcanzado en EE UU para dar más ayudas a las familias y a las empresas. Los legisladores estadounidenses aprobaron un paquete de ayudas por el coronavirus de 900.000 millones de dólares, lo que podría generar una mejora inmediata de la economía.

Pero las principales plazas europeas obviaron este signo positivo y cerraron en rojo. París descendía el 2,43%; Milán, el 2,57%; Fráncfort, el 2,82%, Londres, el 1,73% y el índice Eurostoxx50 de las 50 empresas de mayor capitalización, un 2,74 %.

En cuanto al Ibex-35 español, la afectación viral fue incluso más acusada y superó el 3% de caída. Los valores más afectados fueron los más expuestos a las consecuencias en Reino Unido, como IAG (-8,83%) y Banco Sabadell (-6,79%). La acción de la aerolínea, que llegó a bajar más del 13% durante el día, terminó la sesión en 1,5755 euros por acción. Tras este descenso, también ocupa el primer puesto por pérdidas acumuladas este año, al ceder el 67,09%.

En general, los valores ligados al turismo fueron los que más sufrieron. Meliá Hoteles, que también inició la jornada inhibida de cotización como IAG, llegó a perder más del 6%, pero terminó bajando el 2,07%, hasta los 5,44 euros por acción. NH Hoteles descendió con brusquedad, el 7,05%, la segunda mayor caída de la bolsa nacional; Edreams Odig, el 2,63%; y Amadeus, el 4,02%. En realidad, todos los grandes valores acabaron cediendo: Enagás (-5,9%), Telefónica (-4,97%), Banco Santander (-4,94%), Bankinter (-4,49%), BBVA (-4,27%); Repsol (3,71%); Inditex (3,21%) e Iberdrola (1,53%). Los analistas temen que el miedo se prolongue hasta el cierre anual.