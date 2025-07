Ryanair hará "profundos recortes" de vuelos en España este invierno por la negativa del Gobierno a bajar tasas: "Es inevitable"

Ryanair ejecutará más recortes en España este invierno: “Es inevitable y será profundo”. Así de claro se muestra el consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, en un encuentro con periodistas españoles este martes en el cuartel general de la aerolínea irlandesa de bajo coste, en las afueras de Dublín.

La compañía, que ya redujo su capacidad aérea en nuestro país para esta temporada de verano eliminando 800.000 plazas y 12 rutas, seguirá así con su batalla contra las tasas aéreas de Aena y la negativa del Gobierno español a rebajarlas. Los aeropuertos regionales serán los principales perjudicados, como ya sucedió con el primer recorte, que son además donde Ryanair ve potencial de crecimiento.

“Si se pudiera meter 10 aviones más en Madrid o en Barcelona, lo haríamos. Pero no hay hueco. Y los aeropuertos regionales están vacíos porque son muy caros"

De hecho, recuerda que ya envió un plan de crecimiento al Ministerio de Transportes de Óscar Puente, con la promesa de elevar de 62 a 80 millones los pasajeros transportados en España “si Aena hace que los costes sean competitivos”. Un plan que, en palabras de Wilson, “nunca obtuvo respuesta del Gobierno”. “Si España no quiere, nos llevaremos los aviones a otras bases de Europa. No vamos a pagar más en España que en otros países europeos”, lamenta el directivo.

“Si pudiera meter 10 aviones más en Madrid o en Barcelona, lo haríamos. Pero no hay hueco. Y los aeropuertos regionales están vacíos. Pero a Aena no le importa porque es un monopolio”, señala.

Cuestionado sobre si tienen previsto reunirse con Puente, asegura que “no tiene sentido” y denuncia el nivel de “petulancia” del ministro. “Hemos buscado reunirnos muchas veces con él, pero no contesta ni a nuestras cartas. Ese es el nivel de representación”, dice Wilson, que cree que para Puente es un "tema personal" por el impacto en el aeropuerto de Valladolid, de donde él es originario.

Nuevos aviones, pero no para España

No obstante, afirma que no es un problema local, sino nacional. "España no compite contra sí misma, entre sus distintos aeropuertos. Está compitiendo contra otros países". Afirma que en "España los costes están subiendo y por eso no ponemos aviones nuevos en allí". "Nuevos aviones llegan en primavera, pero pocos van a llegar a España. Los aeropuertos principales ya están al máximo y la gran oportunidad está en aeropuertos regionales, pero están vacíos al 70% porque son muy caros".

Ryanair asegura que otros países como Suecia, Hungría o Italia sí han bajado las tasas para atraer más vuelos

En este sentido, el consejero delegado de Ryanair admite que han tenido problemas similares al que tienen en España con Aena y el Gobierno en otros países europeos, como Suecia. Sin embargo, señala que en el país nórdico, al contrario que en España, "sí han han bajado costes y estamos aumentando vuelos allí". También pone otros ejemplos similares, como Hungría, Italia o Irlanda, donde también han bajado las tasas.

"Ryanair ha cumplido con España. Queremos transformar las regiones españolas como lo hemos hecho en Italia", asegura Wilson, para quien "el sistema aeroportuario español no es ahora mismo competitivo". Además, cree que la aerolínea irlandesa es la única en condiciones de llevar tráfico a esos aeropuertos secundarios, gracias a su estructura de costes bajos. "El resto de compañías no van a poner aviones en aeropuertos regionales por su estructura de costes, sólo nosotros. No necesitamos su apoyo en la batalla con Aena", dice.