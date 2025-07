La Generalitat lanza un órdago al Gobierno: pide permiso para endeudarse con 1.816 millones ante la negativa al FLA extraordinario

La Generalitat valenciana solicitará endeudarse con 1.816 millones de euros ante la negativa del Gobierno a dar el FLA extraordinario, a los que se sumarán otros 674 millones en diciembre para cubrir el exceso de déficit del 2024. Así lo han anunciado hoy la consellera de Hacienda, Ruth Merino, y la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, en la rueda de prensa semanal previa al Pleno del Consell.

El Gobierno valenciano niega así los recortes, pero admite que sigue en manos del Gobierno de España. "La pelota está en su tejado", ha dicho Merino, que ha hecho hincapié en que no hay "no debería haber problema técnico" para no conceder este préstamo tras haberlo hablado con el Ministerio de Hacienda y alega que solo serían motivos políticos.

El próximo Consejo de Ministros el 15 de julio debería aprobar la ampliación del endeudamiento de la Generalitat. "No me quiero poner en esa circunstancia, pero cabe la posibilidad", ha dicho Merino preguntada por si cree que podrían no aprobar la financiación. "Confianza es difícil tener confianza. La respuesta tarda en llegar y no llega, en forma de excusas o mentiras. La única confianza que creo que tenemos es que el Gobierno le quede altura de miras".

El gobierno de Mazón admite así que es imposible con recortes llegar a esa cantidad de dinero: "Nunca lo va a poder igualar esa cuantía", ha dicho Camarero. La vicepresidenta ha asegurado que siguen trabajando en un "ajuste del gasto superfluo" para el que en todo caso quedarán reducidos a cuestiones puntuales como por ejemplo digitalizar el papeleo en la Conselleria de Justicia así como reducir el número de fármacos privados con el objetivo de un 80% de medicamentos genéricos recetados, algo que aseguran es un objetivo del Ministerio de Sanidad.