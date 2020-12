“En Bravo Capital siempre estaremos apoyando a las empresas españolas en su crecimiento”

¿Se avecina una nueva crisis o ya estamos de lleno en ella?

Ya estamos en crisis, la cuestión es que las expectativas no son buenas al menos a 12 meses vista. Las empresas están “dopadas” con la caja que les han suministrado los créditos ICO, con las facilidades dadas por el Gobierno en términos de ERTE, etc. Pero el negocio no va, las ventas y los beneficios siguen cayendo en general (hay excepciones como por ejemplo el sector agroalimentario y la distribución) y la tesorería se acabará y habrá que empezar a pagar o a impagar los créditos…

¿Qué soluciones tienen las empresas para sobrevivir?

Como siempre, las empresas que tengan una estructura de costes eficiente, que operen en un sector que no se haya visto muy perjudicado por la pandemia, que tengan talento y que su estructura de financiación no sea muy pesada, podrán sobrevivir a la crisis. Es importante que las empresas cuenten con un buen proyecto, un proyecto empresarial con futuro, y que protejan la liquidez. Actualmente desde Bravo Capital podemos ayudar a las empresas a proteger esa liquidez poniendo a su disposición nuestro balance.

La financiación de las empresas es clave para superar estos baches, pero hay vida más allá de los bancos y de las líneas ICO, ¿verdad?

Con toda seguridad. A diferencia de la crisis anterior nuestras empresas no dependen exclusivamente del sistema bancario para poder financiarse, para las grandes están los mercados de capitales, bonos, MARF y para las medianas y pequeñas estamos nosotros, Bravo Capital, como líderes de la financiación alternativa en España. Además, en este último segmento está BME Growth, para captar capital. Piense usted que, además de las restricciones de crédito que siempre acompañan a las crisis tarde o temprano, en España el número de bancos es cada vez más pequeño, por lo que la capacidad de las empresas para acceder al crédito es y será cada vez más limitada. Cuando pase la crisis y nuestras empresas crezcan y por tanto tengan más necesidades de financiación, ¿quién les va a financiar el crecimiento? ¿Los pocos bancos que queden? Imposible, no podrán por la propia regulación. Ahí estaremos nosotros, como siempre, apoyando a las empresas españolas en su crecimiento.

¿Qué servicios ofrecéis a las empresas para ayudarlas en su liquidez?

Nosotros operamos en el segmento de la medianas y grandes empresas y tenemos los mismos productos que ofrecen los bancos. Además, hemos venido diseñando otros que la Banca no ofrece y que han sido un éxito.

Hacemos operaciones tanto a corto plazo, con los préstamos, créditos, descuento comercial, Factoring nacional e internacional; como a medio y largo plazo, con operaciones de financiación para inversión hasta 5 años. Y actualmente, como consecuencia de la crisis, estamos haciendo también operaciones a medio plazo, hasta 5 años, con cobertura del Fondo Europeo de Inversiones, que avala el 80% de la operación. Algo muy similar a lo que está realizando la Banca en España con el ICO.

Además, estamos ayudando a empresas con un buen track record empresarial pero que han sido refinanciadas con la banca una o más veces y que han quedado con una deuda no sostenible que no podrán pagar nunca. Con estas operaciones las empresas vuelven a ser Performing y los bancos se quitan provisiones de su balance.

¿Qué ventajas ofrecéis respecto a otras fuentes de financiación?

Flexibilidad, rapidez en la ejecución y lo más importante es que entendemos los problemas que tienen las empresas y damos soluciones a medida. En cualquier caso, la principal ventaja por la que las empresas deben optar por la financiación que ofrecemos en Bravo Capital es la diversificación de sus fuentes de financiación. Una financiación, complementaria a la Banca, con la que poder financiar tanto su circulante como sus inversiones.

Jose Luis Villafranca

Jose Luis Villafranca, Director General de Bravo Capital, cuenta con un exitoso track record durante más de 25 años en diferentes áreas (commercial and private banking, lending origination, restructuring, corporate finance) y con una gran experiencia en dirección de equipos multidisciplinares.

www.bravocapital.es