Aitana, en la intimidad: del padre que gestiona su fortuna al abuelo cantautor

Aitana Ocaña está en boca de todos y no precisamente por su trabajo. Aunque ha tratado de incansables ocasiones que no se desvíe la atención de su música, la tarea le está siendo difícil. Este viernes estrena nuevo disco, pero todos hablan de lo que ha pasado entre ella y Plex, además de Uxue, la ex del youtuber que ha roto su silencio. El escándalo es mayúsculo y mientras tanto la cantante catalana no ayuda demasiado, pues ha lanzado una canción dedicada a su ex, Miguel Bernardeau, hablando sobre su ruptura.

Por un lado, la artista quiere que solo se hable de su música, pero en ella incluye aspectos de su intimidad y noviazgos. Por otro, el escándalo la persigue y su nueva pareja está removiendo las masas y acaparando todas las miradas por cómo dejó a su ex por ella. En medio de todo este revuelo, el mejor refugio para Aitana es, sin duda, su familia. Vamos a conocerlos un poco mejor.

Los padres, Cosme Ocaña y Belén Morales

Son muchas las ocasiones que la artista ha expuesto a sus padres, ya sea en redes sociales e incluso en televisión a través de su documental. Son los principales pilares de su vida, al comprobar que los novios van y vienen, repiten, prueban suerte y vuelven a desaparecer. La única constante en la vida de Aitana son sus progenitores, que ya son famosos incluso. Ambos han visto sus vidas cambiadas por el éxito de su hija que, según algunos, se estima en 5 millones de euros, más allá del cariño que atesora de sus fans.

Cosme era contable y socio de un comercio al por menor de repuestos de vehículos. Muchas veces ha hablado de su progenitor en redes sociales, del que se siente especialmente orgulloso y con el que tiene un vínculo estrechísimo. Pero recientemente se ha visto en la obligación de defenderle, pues hay quien le acusa de presionarla para alcanzar el éxito. Ella lo niega y destaca los valores que le inculca, pues él sabe lo que es no llegar a final de mes: “Les ha pasado y quiere que sea consciente del dinero”. Es por eso que él gestiona la fortuna de su hija, que incluyen cuatro viviendas a su nombre por valor de 4,5 millones.

Por su parte, Belén trabajaba como administrativa en una empresa centrada al comercio al por menor de productos alimenticios. En lo personal, además de ser su madre, también es quizá una de sus mejores amigas, como así reconocía la cantante: “Mi mejor amiga y mi confidente, que has estado ahí siempre, literal siempre”. El matrimonio lleva 30 años casado, aunque la fama de su hija les separó por un tiempo, cuando el padre dejó su trabajo para acompañar a su hija en su carrera en Madrid. La madre se quedó en Barcelona. Aitana es hija única, aunque presume de tener dos hermanos, Javi y José, que en realidad son primos.

El abuelo artista de Aitana, de quien heredó su talento

La música corre por las venas de Aitana y es que su abuelo era cantautor. El talento le viene de familia, concretamente de la parte paterna, donde su abuelo Antonio hizo carrera en la música, aunque sin tanto éxito como el cosechado ahora por su nieta. Él era conocido con cariño como saetero en Jaén bajo el nombre de ‘El Tostaíllo de Torredonjimeno. El padre de Aitana presumía del legado familiar y reconoce que el abuelo era un gran cantautor y que “la gente escuchaba su voz en cintas cuando llegaba la Semana Santa”. Sin embargo, tuvo que emigrar, dejar Andalucía e instalare en Barcelona en busca de un porvenir.