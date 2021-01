El Ibex no frena en su ímpetu alcista

Nuevo avance de nuestro selectivo que aunque leve continúa con la consecución de máximos, rompiendo y consolidando el nivel de los 8300, de continuar esta tónica no será de extrañar ver de cara a la próxima semana de nuevo niveles de 8500 puntos zona que no visitamos desde febrero del pasado año.

Los datos macroeconómicos y las previsiones no acompañan en este principio de año y es que la nueva ola parece haber frenado y retrasado las posibilidades de mejora que se esperaban para este año, aun en estas circunstancias la difusión de la vacuna será clave para recuperar parte del terreno perdido. Aun en estas circunstancias al mercado parece no importarle las incertidumbre políticas dentro de Estados Unidos y continua con su senda alcista que parece no tener freno, la brecha existente entre economía real y renta variable se ensancha cada vez más, pero es que los inversores atisban crecimientos de la inflación que dentro del mercado estadounidense ya se sitúa por encima del 2% y busca activos que le ayuden a al menos no perder dinero por esta circunstancia.

En el plano corporativo dentro de nuestro índice, las compañías más perjudicadas por la crisis siguen su particular lenta recuperación, ya que sectores como turismo y aerolíneas serán donde mayor retraso en la recuperación tendrán.