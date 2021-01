El Ibex continúa en su rango lateral

Jornada prácticamente plana la que ha experimentado en la jornada de hoy nuestro selectivo que no termina de romper los últimos máximos, pero que tambien aguanta una zona relevante ante una situación en la que los catalizadores son prácticamente nulos y las incertidumbres dentro del mercado no provocan caídas relevantes en, prácticamente, todos los índices que a nivel global parecen haberse paralizado y no muestran certeza en sus movimientos.

En Estados Unidos continúa la batalla política y todavía colean las consecuencias que ha tenido, el ataque al Capitolio. Mientras tanto el mundo entero sigue pendiente del avance de la vacunación y de las aprobaciones que se están dando de las vacunas ya existentes a nivel mundial, las dudas surgen en algunas de ellas por la eficiencia y también por la corta inmunización que en muchos casos no llega al año.

En el plano corporativo destacar el movimiento de Telefónica que con un rendimiento de doble dígito en alguna franja de la sesión es el valor más destacado, debido a la noticia de la venta de las torres Telxius. Esto le proporciona oxígeno pero no ha impactado de una manera notable dentro de nuestro selectivo ya que el peso de Telefónica en la actualidad no repercute en la medida que lo hacía antaño.