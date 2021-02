La Agencia Tributaria permitirá pagar las deudas y solicitar su aplazamiento este año desde su app

A partir de este año cumplir con el Fisco será más fácil y ágil. Para ello, la Agencia Tributaria permitirá desde su app pagar las deudas fiscales o solicitar su aplazamiento. Así lo anunció hoy el director general de la Agencia Tributaria durante su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputado para informar del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2021, en el que se detallan las prioridades de la Agencia, dirigidas en su mayoría a mejorar la asistencia al contribuyente y el control a través de medios tecnológicos. Jesús Gascón consideró “revolucionario que con sólo un clic” se pueda realizar operaciones con Hacienda.

La Agencia tiene como objetivo extender a otros campos esta aplicación, que, en una primera fase, estará orientada al IRPF. Además, se permitirá a los autónomos descargar sus libros armonizados de IRPF e IVA en la plataforma Renta Web, con lo que se cumplimentará automáticamente el borrador de la renta, se ampliará el servicio de borrador de IVA a más de 40.000 contribuyentes, dos tercios del total, excluyendo solo los más complejos, y se creará un borrador de IVA para unos 600.000 arrendadores de inmuebles. El Plan recoge la puesta en marcha de la Administración Digital Integral (ADI), que ya cuenta con una oficina en Valencia y que este año abrirá otras en Galicia, Madrid y Andalucía, desde las que se prestará servicio a todo el territorio nacional. Además, lanzará una nueva página web en verano para disponer de un único servicio universal.

La persecución de “deslocalizaciones ficticias” de contribuyentes mediante técnicas de big data constituye una de las novedades de este plan. Esta comprobación “muy complicada” se realizará gracias a la combinación de 70 fuentes de datos diferentes. En estos momentos, 2,5 millones de españoles aseguran residir fuera de nuestras fronteras y 5 millones de extranjeros residen en España. De esos 2,5 millones, 20.000 españoles residen en Andorra, cuya población total se eleva a 80.000 habitantes. “Es imposible que ningún Estado miembro pueda imponer un régimen fiscal como el andorrano, si se quiere costear la Seguridad Social”, alertó. El debate, a su juicio, no es que un youtuber haya trasladado su residencia a Andorra para pagar menos impuestos. “El verdadero debate es qué harías tu con 30 años y con unos ingresos de un millón de euros. Si la respuesta es afirmativa tenemos un verdadero problema de conciencia fiscal en España”. A lo largo del pasado año se estableció de manera sistemática el análisis de residencia sobre un amplio colectivo contribuyentes que figuran como no residentes en las bases de datos tributarias. Este análisis ha facilitado la obtención de los indicios necesarios para poder determinar la residencia en nuestro país de algunos de estos patrimonios relevantes, lo que permitirá, a partir de este año 2021, intensificar las actuaciones de control de ciudadanos deslocalizados.

El director general de la AEAT resaltó que en materia aduanera “el Brexit está pasando inadvertido”, pese a su complejidad en las fronteras por tratarse el Reino Unido del quinto país receptor de las exportaciones españolas. “El brexit supone también un reto desde el punto de vista logístico”, alertó. Pero el gran reto de este año es la gestión de los nuevos impuestos sobre determinados servicios digitales y transacciones financieras.

En el terreno de la fiscalidad internacional, en el presente año se completará el desarrollo del nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en materia de precios de transferencia, un análisis que se verá también reforzado por la información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva, A su vez, se mantendrá el papel dinamizador de inspecciones por parte de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, la ONFI, y en este 2021 se realizará una campaña específica para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de información sobre operaciones vinculadas u. También se mantendrá el foco en la identificación de estructuras y pautas de comportamiento que se beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de los paraísos fiscales y regímenes preferenciales, y que puedan ser o sean replicadas o estandarizadas para el uso por parte de una pluralidad de contribuyentes.

Dentro de las actuaciones a realizar en el marco de la lucha contra la economía sumergida, y como elemento irrenunciable del control fiscal, se van a seguir desarrollando las habituales personaciones en locales de negocio de los obligados tributarios para los supuestos en que los indicios de incumplimiento se presenten con una mayor claridad, teniendo en cuenta tanto las reglas legales y reglamentarias vigentes, como su interpretación por los órganos judiciales, y conjugando de una forma equilibrada los derechos de los contribuyentes con las facultades inspectoras. De igual forma, seguirá prestándose atención prioritaria al empleo de equipos y programas informáticos que permiten y facilitan la alteración de los registros contables de todo tipo, y se planteará un trabajo conjunto con asociaciones de empresas especializadas en el desarrollo o comercialización de software de gestión, como forma de evitar que se desarrollen, difundan, comercialicen, descarguen o usen en el ámbito empresarial sistemas que permitan la supresión de ventas.

A su vez, y en el contexto de la interlocución permanente con las organizaciones representativas de autónomos y pymes, prevista en el Plan Estratégico de la Agencia, se trabajará en la incorporación de nuevos colectivos con actividad económica (empresarial o profesional) al plan de envío de ‘ratios calculadas de actividad económica’ contrastadas con las ratios que la Agencia considera representativas del sector y segmento económico correspondiente. Por otra parte, el respaldo jurisprudencial a las actas de la Inspección de Trabajo en las que se califican los servicios prestados por trabajadores pretendidamente autónomos a empresas de diversos sectores, como prestaciones laborales dependientes, permite a la Agencia Tributaria regularizar las diferentes contingencias fiscales en IVA e IRPF derivadas de esta revisión en las calificaciones declaradas.

Comercio electrónico

En relación con el comercio ‘online’, la Agencia intensificará su control, tanto desde la perspectiva de la tributación directa como de la indirecta, realizando una aproximación cooperativa, cuando sea posible, para determinar la forma más adecuada de acceder a la información necesaria de las plataformas de comercio electrónico o, en caso de no ser posible, haciendo valer las obligaciones generales de información legalmente previstas y el régimen sancionador por incumplimiento. Se pretende asegurar la completa identificación fiscal de aquellos obligados tributarios que, aun no estando domiciliados en España, realicen el hecho imponible del IVA por sus ventas a consumidores finales localizados en nuestro país. En paralelo a la implementación en 2021 de las medidas normativas que derivan del paquete ‘e-commerce’, y para asegurar su adecuada aplicación, el área de Inspección extremará el control sobre las plataformas de comercio electrónico para evitar que este tipo de operaciones puedan eludir el pago de las obligaciones tributarias que les corresponden, en particular, a efectos de la tributación indirecta.

Conjuntamente con ello, el abuso de los envíos postales directos al consumidor con carácter no comercial desde países terceros será objetivo prioritario en colaboración con el área de Aduanas e Impuestos Especiales, quien, paralelamente, fomentará el uso de técnicas de ‘minería de datos’ para complementar el análisis y control tradicional del comercio exterior posterior a la importación al objeto de impedir la elusión de los aranceles y del IVA a la importación. Y, finalmente, los debates a nivel de Unión Europea sobre el establecimiento de obligaciones de obtención e intercambio de información de las plataformas de comercio electrónico deben suponer un paso adelante en el aseguramiento de una tributación del comercio electrónico acorde a la legalidad y análoga a la del comercio convencional. También se seguirán impulsando las labores de captación, sistematización y análisis de la información que se vaya obteniendo sobre criptomonedas, a efectos de facilitar las actuaciones de control de la correcta tributación de las operaciones realizadas y el conocimiento de los fondos utilizados en la adquisición de estas monedas virtuales.

En el ámbito de la lucha contra el tráfico de drogas y otros ilícitos, se impulsará la implantación de tecnologías avanzadas basadas en inteligencia artificial, ‘big data’ y minería de datos para reforzar las investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en materia de análisis patrimonial y blanqueo de capitales. En este punto, resulta prioritaria la zona del Campo de Gibraltar, en la que se desarrollarán actuaciones operativas en coordinación con el resto de autoridades policiales y judiciales, en aplicación del Plan Especial del Campo de Gibraltar. También continuarán las acciones operativas y de vigilancia marítima que se han visto reforzadas por la prohibición legal de las ‘narcolanchas’.