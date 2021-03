El truco viral en las redes para ahorrar 5.000 euros en seis meses

Existen infinitos trucos para ahorrar dinero, pero en ocasiones se convierte en algo sumamente difícil, ya sea por falta de recursos económicos, por gastarnos el dinero que teníamos previsto guardarnos para el futuro o, simplemente, por no saber ahorrar.

Aunque haya mil maneras de ahorrar dinero, no está de más recomendar dos formas más que a lo mejor podrían ser tu solución para, por fin, guardar una porción de los beneficios conseguidos para gastos futuros.

La primera de ellas es conocido como ‘Envelope Challenge’ o ‘El reto de los sobres’ y se ha popularizado en redes sociales como Facebook o Tik Tok. En ellas, algunos usuarios explican que este truco consiste en comprar 100 sobres y numerarlos del 1 al 100. Esta cifra corresponderá a la cantidad de dinero que tendrás que meter en el sobre.

Después, los sobres se mezclan en algún recipiente y cada día se coge uno, introduciendo en su interior el dinero marcado en cada sobre. Así, al pasar 100 días, habrá un total de 5.050 euros.

En caso de que no puedas llenar un sobre por día, no te preocupes: el reto dicta que tienes hasta 25 semanas para completar todos los sobres. No obstante, no existe ninguna regla escrita, por lo que tú mismo puedes decidir en cuánto tiempo quieres llenar todos los sobres con tus beneficios, adaptándolo a tu situación.

Si tus recursos económicos son menores, hay otro truco que te puede resultar más práctico conocido como ‘El truco del cétimo’. Este truco consiste en depositar, en una hucha o recipiente, el primer día 1 céntimo, el segundo 3, el tercero 3..., y así sucesivamente hasta cumplir un año. El último día que realices este truco tendrás que depositas 3,65 euros. De este modo, en el recipiente habrá un total de 667,95 euros acumulados en un año.