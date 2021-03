Aldi revoluciona nuestros hogares con esta fiambrera eléctrica

El supermercado alemán Aldi se cuela en nuestros hogares desde hace algún tiempo con sus catálogos semanales, y prueba de ello es que cada vez son más los adeptos a sus ofertas, imitando a otras grandes superficies como Carrefour , Alcampo o su más absoluto competidor fuera de nuestras fronteras , Lidl.

Lo hemos visto en muchos productos que salen a la venta durante días limitados y que se agotan prácticamente en pocas horas, como fueron sus cascos auriculares o la campaña de juguetes que realiza previo a la Navidad.

Este sábado 20 de marzo pone a la venta una revolución que vuelve a su catálogo y que no creemos que dure mucho ni en sus estanterías ni en su web. Hablamos de la fiambrera eléctrica que tuvo un éxito considerable en el pasado y que vuelven a ofertar desde este sábado por solo 11,99 euros.

Fiambrera eléctrica Aldi

La fiambrera eléctrica viene con válvula de expulsión de vapor. También incluye cubiertos y clips ajustables así como asas de transporte. Y según detalla en su catálogo viene con enchufe normal y para el coche.

Fiambrera eléctrica de Aldi que se puede usar en el coche

Tiene una capacidad aproximada de 1 litro y un tamaño de 23 x 10 x 16 centímetros. Trabaja a una potencia de 220 V y es perfecta para llevar la comida a cualquier sitio y calentarla sin inconvenientes. ¿Quién no se ha encontrado con que no puede calentar la comida de los niños pequeños en su salida al campo el fin de semana? Con esta fiambrera y a este precio tan económico lo mínimo que podemos hacer es probar ¿o no?.