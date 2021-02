El boom de los auriculares de Lidl, Aldi y Carrefour: 28 veces más baratos que los AirPods

Están ahí. Casi imperceptibles a la mirada. Algunos son pequeños y blancos. Otros negros y achatados. Pero todo ellos están pensados para hacernos la vida un poquito más sencilla. Los auriculares inalámbricos no son un mero adorno pasajero en nuestras caras, han supuesto una revolución sonora, laboral, social o artística. Los usamos para escuchar nuestra música favorita, no hay duda. También para realizar las tan temidas reuniones a través de las distintas plataformas que se han puesto de moda durante el último año. Otros, en cambio, los utilizan para intercambiar pareceres al salir de clase. O, por qué no, para grabar algún vídeo al más puro estilo Equipo de investigación. Como se observa, sirven para muchas más cosas de las que, a priori, podemos pensar. Lo que atrae tanto a millennials empedernidos como al resto de generaciones. Y eso es algo de lo que las empresas ya han tomado nota.

El mercado ya no es sólo de Apple, Samsung y Xiaomi. Ahora también han entrado a concursar otras marcas que nos ofrecen las mismas oportunidades por un precio muy reducido

El mercado ya no es sólo de Apple, Samsung y Xiaomi. Ahora también han entrado a concursar otras marcas más cotidianas que nos ofrecen las mismas oportunidades por un precio muy reducido. Sí, Carrefour, Amazon y Lidl han encontrado en este sector todo un nicho que satisfacer. Y lo están haciendo a golpe de ofertas sencillamente imbatibles. Por ejemplo, mientras que los último AirPods Pro cuestan en torno a 279 euros, la propuesta low cost de Aldi se queda en 9,90. En resumen, 28 veces más barata. Dicho esto, la réplica más empleada por buena parte de las personas es que la calidad no es la misma. Por supuesto. Sin embargo, no hay que perder de vista que el uso y el fin que se les puede dar los determina cada usuario. Por lo que estos últimos resultan más que suficientes si lo que se pretende es un aparato que funcione bien, agrade al consumidor y cumpla sus expectativas.

Es cierto que los que ofrecen las grandes compañías acumulan funciones y garantías que los nuevos no alcanzan. Aunque, desde luego, la relación calidad-precio los ha vuelto un potente agente dentro de esta competición comercial. En ese sentido, tan sólo hay que recordar la sensación que causaron los artilugios de Lidl a finales de enero. Sus Silvercrest se agotaron en tan sólo unas horas gracias a una proposición impactante. La cadena de robots de cocina se ha lanzado al mundillo de los cascos atraída por los buenos resultados que están dando a otras empresas. Así, idearon un producto que tuviera la básico para escuchar música y un micrófono para realizar llamadas . Esta apuesta true wireless del supermercado alemán, a simple vista, se asemeja bastante a la desarrollada en Cupertino, incluye un estuche de carga con sensor magnético y es compatible con iOS y Android. Exactamente igual que Homscam de Amazon (19,99 euros) o el AUR-TWS7 de Carrefour (12,90 euros).

Así son los auriculares Innova de Carrefour

¿Merecen la pena?

Teniendo presente todas estas características, ¿qué es lo que los vuelve mejores o peores que sus competidores? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Merecen la pena? Para responder a estas preguntas, lo primero que tenemos que controlar es la batería. Las versiones más baratas presentan una autonomía aproximada de 15 horas, frente a las 24 de Apple. Es decir, con el soporte al 100%, tienen la capacidad de recargar los auriculares hasta cinco veces sin necesidad de volver a enchufarlo a la corriente. Para interpretar de forma correcta esta información y tomar una decisión al respecto, habría que plantearse la siguiente cuestión: ¿ha habido algún día en el que usted haya hablado más de tres horas seguidas sin parar a través de estos aparatos? Si la respuesta es que no, las opciones ‘blancas’ pueden resultar más que interesantes. De lo contrario, quédese con las gamas más altas.

En cuanto a las dimensiones, prácticamente presentan las mismas. De hecho, son bastante parecidos en cuanto a diseño: pesan en torno a los 4 gramos y miden aproximadamente 4 x 1,65 x 1,8 centímetros . Sobre sus funciones, ocurre algo similar. Si bien su fin es el mismo, cuentan con algún que otro pequeño matiz que nos obligará a decantarnos por un determinado modelo. En el caso de los de Lidl, incorporan un botón exterior que posibilita atender o colgar llamadas sin necesidad de tocar el teléfono, así como controlar la música y los audios a nuestro antojo. Si hablamos de los AirPods, estos cometidos se realizan a través del control de voz e incorporan otras funciones tan novedosas como el ahorro de energía, la cancelación del ruido o el apagado automático. Sin duda, se trata de tres extras que marcan la diferencia, pero que no interfieren en su correcto funcionamiento y disfrute. Tan sólo los vuelve un poco más especiales. Y caros, claro.

Así son los auriculares Silvercrest de Lidl

Es evidente que resulta importante conocer todos estos datos, pero cuando un sujeto decide adquirir unos auriculares lo que realmente le preocupa es cómo se escuchará a través de ellos. Para salir de dudas, tan sólo hay que echar un vistazo al rango de frecuencia. Los seres humanos somos capaces de percibir desde 20 hasta 20.000 herzios, que es la magnitud que se utiliza para medir las ondas. Ese es, precisamente, el abanico sonoro que cubren los cascos low cost, por lo que se puede asegurar que albergan la suficiente calidad auditiva. A partir de ahí, como ocurre con los de Xiaomi o Samsung, todo es sumar. Como punto débil de los que aquí estamos analizando, señalar que ni son resistentes al agua ni permiten hablar con el asistente de voz, dos avances que sí presentan las marcas más potentes, pero que no resultan definitivos si lo que se pretende es darles un uso normal y corriente.