Cocina donde quieras con el nuevo producto de Lidl

Con la llegada próxima de las vacaciones y el verano, el fin del estado de alarma ha supuesto un revulsivo para todos , es por ello que Lidl nos proporciona en su catálogo online el producto estrella para aquellos que piensan en irse de camping por ejemplo y no son muy duchos en eso del camping gas o no les hace gracia comer todos los días de barbacoa. El supermercado alemán tiene a la venta este utensilio ideal para esas personas , puesto que la placa de inducción portátil hará que puedan cocinar como si estuvieran en su propia casa pero en cualquier otro lugar.

De sobra son conocidos los electrodomésticos de venta en Lidl de la marca Silvercrest, como su heladera o la panificadora, o sus barbacoa portátil que fue todo un superventas, ahora nos trae esta placa de inducción que hará las delicias de los más cocinillas que lo son incluso fuera de su propia casa.

Cocinar sin problemas en el lugar que desee

Solo necesitará una toma de corriente para poder enchufar la placa de inducción portátil y podrá cocinar como en casa, rápidamente y además ahorrar energía. La placa de inducción portátil de Lidl tiene una potencia de 2000 W y está recubierta con una superficie de vidrio fácil de limpiar.

Incluye 3 programas automáticos: “mantenimiento en caliente”, “boost” y “leche”. Además también cuenta con un temporizador configurable de hasta 180 minutos y 10 niveles regulables de potencia y temperatura. El rango de temperatura que alcanza va desde los 60 hasta los 240º C.

Otra de las características de esta placa de inducción es que lleva integrado un sensor de ollas y sartenes, esto hará que se apague automáticamente cuando no hay ninguna olla o sartén sobre la placa. También incluye una protección contra el sobrecalentamiento y subidas de tensión.

La base de esta placa de inducción portátil está hecha para ollas y sartenes de entre 10 y 22 cm de diámetro, el tamaño de las ollas puede variar entre los 12-26 cm para poder cocinar sin ningún problema en esta placa.

Además cuenta con un botón de bloqueo infantil y un panel de control táctil con 8 botones para su mayor facilidad de uso.

Placa de inducción portátil 2000 W

Esta placa de inducción portátil que vende Lidl en su página web tiene un precio de 34,99 euros, lo que hace que pueda ser un producto muy solicitado de cara a las esperadas vacaciones. Además su peso de poco más de 2kg y sus medidas de aprox. 31 x 6,3 x 27 cm (L x A x F) hagan que sea ideal para poder llevársela a cualquier sitio sin tener que preocuparse de si podrá cocinar en condiciones o podrá aunque sea calentar la leche para el desayuno de la mañana adecuadamente cuando se encuentre por ejemplo de acampada en un camping. No espere más y no dude en comprarla a través de su catálogo online, pues de momento esta placa de inducción portátil no se encuentra a la venta en los supermercados físicos de Lidl.