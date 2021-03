Vuelve a salir a la venta la panificadora de Lidl ¿te lo vas a perder?

La cadena de supermercados alemana líder en nuestro país nos vuelve a sorprender, trae de nuevo a su catálogo la célebre panificadora que es todo un éxito entre los clientes, y que Lidl ha decidido poner de nuevo a la venta, después de su magnífica acogida las anteriores veces que estuvo tanto en sus tiendas como online.

De hecho este indispensable de Lidl ya se encuentra en su catálogo online pero no saldrá a la venta en sus tiendas físicas hasta el día 8 de abril.

Hacer pan casero fue uno de los grandes “hobbies” de este confinamiento pasado, fue tal la fiebre que se llegó a agotar la levadura en los supermercados, es por ello que la panificadora es uno de esos electrodomésticos que tuvieron más popularidad y de ahí su boom en los últimos meses.

Pero es que esta panificadora de Lidl no es una “panificadora al uso” , porque además de poder hacer pan casero, con masa madre, con levadura integral o de lo que a usted le apetezca , esta panificadora también sirve para hacer masas para pizza o bizcochos, pasta e incluso mermelada.

La panificadora Silvercrest es uno de los electrodomésticos mejor valorados por los consumidores de Lidl, el precio de este electrodoméstico que cuesta 49,99 euros es otra de las cualidades que tiene porque es de lo más barato en este tipo de electrodomésticos ahora mismo.

Panificadora 850 W de Lidl

Características de la panificadora Silvercrest

Para que el resultado de su panificadora se ajuste al máximo a sus preferencias, podrá elegir entre 16 programas y 3 niveles de tostado. Además, es apta para todo tipo de harinas. Y para que pueda hacer pan aún con menos esfuerzo, esta panificadora viene acompañada de prácticos accesorios: vaso medidor, cuchara medidora y extractor para la varilla amasadora. Por supuesto incluye también instrucciones de uso y un práctico libro de recetas.

Los programas se realizan de forma automática, puede usted mezclar, amasar, fermentar y hornear.

La varilla amasadora y el molde vienen con revestimiento antiadherente de la marca ILAG®

Incluye programas especiales para preparar pan sin gluten, masa de pasta o pizza, mermelada y yogur.

Se pueden programar hasta 8 recetas propias.

Panificadora 850 W

Puedes también escoger el peso del producto que vayas a añadir y después del proceso añadir frutas, frutos secos y otros ingredientes en el momento justo puesto que cuenta con señales acústicas y visuales. Además se puede usar para hacer pan blanco, pan con semillas, pan integral y un largo etcétera.

Tiene un programa exprés para tener tu pan listo en 80 minutos (por ejemplo para un pan de 1,500gr) y cuenta con una función de mantenimiento en caliente durante 60 minutos.

Cuenta además con un temporizador de 15 horas con función de inicio en diferido y con una ventana transparente para controlar el proceso de horneado.

Si usted estaba pensando en volver a meterse en la cocina, no lo dude, esta panificadora por menos de 50 euros será un básico en su hogar, y si no ha llegado a tiempo a comprarla en su web online no se preocupe igual tiene más suerte en las tiendas físicas, rodee en su calendario el día 8 de abril y ¡mucha suerte! .