Lidl adelanta el verano con su nuevo electrodoméstico

Para la cadena de supermercados germana el verano ya ha llegado, aunque el tiempo no acompañe en absoluto, y aunque aún faltan bastantes semanas en el calendario para que la época estival nos llene con su esplendor, Lidl ha decidido que tenemos que abastecernos ya con los productos que serán para nosotros imprescindibles cuando el calor apriete.

Y es cierto, solo cuando ya estamos en plena ola de calor nos acordamos de esos aparatos o productos imprescindibles que queremos tener en verano, y que de repente no están a la venta o se encuentran agotados (eso pasa ya hasta con la ropa, no vaya a usted a buscar un bañador en junio porque encontrará abrigos). Así que los supermercados nos ponen los dientes largos y se lanzan de lleno a la campaña de verano, cuando hace menos de un mes estábamos comiendo torrijas, así es nuestra vida que no deja de girar rápido.

Si Lidl se caracteriza por vender electrodomésticos útiles y baratos y agotarlos en horas, como su panificadora, sus hornos o batidoras, esto va a pasar como usted no se de prisa y se haga con el nuevo imprescindible de este verano. Lidl tiene a la venta una heladera eléctrica que hará las delicias de los niños en casa ( y de los que no son tan niños) , porque ¿hay mayor placer que comerse un helado casero sin moverse del sofá? . Con esta heladera de la marca Silvercrest de Lidl solo tendrá que tener los ingredientes que desee a mano y podrá degustar los helados que usted quiera, mezclando y combinando sabores que no podrá encontrar en la tienda.

Heladora eléctrica de la marca Silvercrest

Los helados, ese gran manjar

La heladera eléctrica de Lidl tiene una potencia de 90 W, es autorrefrigerante y sin compresor. Es muy fácil de utilizar, tiene un panel de control con solo tres botones: botón de apagado (off) , helado cremoso y helado tradicional. Va enchufada a la red eléctrica. La capacidad de la heladera es de 700 ml (marca de máx. 300 ml) . El tiempo de preparación varía desde 50 hasta 80 minutos según el tipo de helado que vaya a preparar.

Además esta heladora viene con todos los accesorios incluidos, contiene una varilla batidora desmontable para poder limpiarla mejor, un vaso medidor, una cuchara especial para poder servir los helados como en una heladería , una espátula de silicona y un set de 5 cucharas medidoras para que los helados que elabore en casa le salgan perfectos. El motor tiene una protección contra sobrecarga y esta heladora también cuenta con una base antideslizante para un apoyo seguro. Además cuando compre esta heladora en Lidl viene con un libro que tiene 6 recetas para poder realizar helados, una de ellas es vegana, para los que no quieren tomar los helados “tradicionales”.

Utensilios para la Heladora eléctrica de Silvercrest

La heladora eléctrica de Silvercrest nos parece un electrodoméstico estupendo para esas tardes de verano, además es tan sencilla de utilizar que solamente tienes que introducir los ingredientes que desees, colocas la parte superior con la pala mezcladora y solo hay que pulsar el botón deseado para tener su helado tradicional o cremoso. Eso ya usted decide.

Este nuevo electrodoméstico ya está a la venta en la página web de Lidl a 74,99 euros. Ya sabe que por ese precio podrá usted pasarse todo el verano comiendo helados y disfrutando del placer de crearlos a su gusto, a mí ya se me hace la boca agua.