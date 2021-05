Yolanda Díaz presume de que somos un ejemplo laboral para Europa pese a sumar más de 5 millones de parados reales

La presentación Componente 23 del Plan de Recuperación sirvió ayer a Yolanda Díaz para presumir de gestión y, de paso, cargar con dureza -incluso de manera furibunda- contra el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, sobre el que dijo que había quebrado las políticas laborales y las había cambiado por otras de austeridad, que habían resultado ser “nefastas” y que habían provocado “un enorme sufrimiento a la población por ineficaces y nocivas”. Se despachó a gusto la titular de Trabajo, que reiteró en diversas ocasiones que las políticas de empleo del PP fueron “disfuncionales” y “fracasadas” basadas en un “modelo laboral caduco”.

Sin embargo, la autocrítica no fue una de las cualidades que mostró la ministra ante los periodistas durante su rueda de prensa. Presumió de su logros durante la pandemia para controlar el impacto de la crisis en el empleo y embargada por el optimismo llegó a asegurar que “Europa se está fijando en nosotros y en nuestra políticas de empleo por primera vez. La Comisión Europea y los países de nuestro entorno miran a nuestro país por nuestras legislaciones vanguardistas y por nuestro modelo laboral”. Para demostrarlo volvió a presumir de la aplicación de los ERTE -aunque es una figura que ya se venía utilizando desde hace más de 30 años-, de la Ley de Riders -que se aprueba hoy sin el apoyo de varias asociaciones de repartidores- y recordando sus logros con la Ley de Igualdad Retributiva y la Ley del Teletrabajo.

También afeó a Rajoy que durante la anterior crisis financiera, sus políticas de austeridad llevaron la cifra de parados por encima de los seis millones en el año 2012, pero obvió que en apenas cinco años esa cifra se redujo casi a la mitad. Asimismo se calló que durante lo que va de legislatura, la cifra de parados reales supera los cinco millones, los que suman los desempleados contabilizados en el mes abril, 3,9 millones; los trabajadores en ERTE -que no aparecen en los datos del paro registrado porque cotizan a la Seguridad Social, aunque sí que cobran prestaciones-, casi 640.000; los autónomos que cobran la prestación por cese de actividad, más de 350.000 -aunque los que cobran algún tipo de prestación alcanzan los 465.000-; y, finalmente los trabajadores que cobran prestaciones de empleo, pero no se contabilizan en las listas oficiales por estar realizando cursos de formación o ser demandantes de trabajo con disponibilidad limitada o con demanda específica, que superan de largo los 500.000. Hechas las cuentas, la cifra definitiva y real de desempleados supera de largo los cinco millones de personas que no trabajan y cobran desempleo.

Además, la oficina estadística de la UE, Eurostat, ha publicado que España se mantiene como el rey europeo del paro, con una tasa que alcanza en 16,1%, duplicando la tasa media de los países de la eurozona, situada el pasado mes de febrero en el 8,3%. Nuestro país acumula 12 meses liderando este triste ranking entre los Veintisiete. Si se habla de paro juvenil, la situación es aún más sangrante. Según Eurostat, España acumulaba un 37,7% de desempleo joven, el más alto de toda la UE, un 5% más que hace un año.

Pese a todo esto, Díaz habló del “ejemplo” que nuestro país está dando a Europa gracias a la “versatilidad” de las políticas desplegadas por el Ministerio de Trabajo, situación que desmienten las cifras, que mantienen al mercado laboral liderando los peores puestos del ránking de empleo de la eurozona. Para acabar con esta situación, su departamento ha defendido el fin de la reforma laboral de 2012, aplicando un plan que será “una gran enmienda colectiva” a las políticas de la crisis anterior.