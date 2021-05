Mascarillas FFP2 a todo color y estampadas para niños y adultos en Aldi

Desde hace más de un año esta pandemia mundial nos obligó a incorporar a nuestra vida un producto que si nos lo hubieran dicho antes jamás pensaríamos que iba a ser parte de nuestro día a día, es más, es algo con lo que no puedes salir de casa y todos hemos tenido que acostumbrarnos a llevar, incluidos los niños. Las mascarillas se han convertido en una “prenda” más que utilizar, obligatoriamente, y al convertirse en algo que llevamos puesto a diario las empresas que las fabrican han decidido dar un toque distinto a este producto.

Con la llegada de la primavera y el verano, y lo previsible que es que tengamos que seguir llevando la mascarilla durante bastante tiempo aún, la cadena de supermercados Aldi saca a la venta el próximo 15 de mayo ofertas de mascarillas FPP2 que harán de este método de protección un complemento a la moda.

Mascarillas FPP2 de diferentes colores y modelos

Las mascarillas FPP2 que el supermercado germano lanzará a la venta vienen en diversos pack, tanto para niños como para adultos. El equipo de protección individual consta de 5 capas y además todas las mascarillas incluyen una tira nasal moldeable y gomas elásticas para su mejor posicionamiento y comodidad sobre nuestro rostro.

El supermercado germano lanza varias ofertas en sus tiendas físicas a partir del 15 de mayo para poder protegernos como es debido, sin pecar de aburrimiento, sobre todo porque como es un elemento obligatorio para todos, a veces es bueno cambiar de color y de estampado para que no sea siempre tan monótono.

Las mascarillas infantiles FPP2 que saca a la venta Aldi son de varios colores y estampados, ideales para los niños que son más reacios a llevar “las de siempre”. Salen a la venta en un pack de 3 unidades a un precio de 3,99 euros, un 20% de descuento más baratas. La unidad de cada mascarilla tiene un precio de 1,33 euros.

Mascarillas infantiles FPP2 de diferentes colores y modelos

Para los adultos hay dos pack diferentes. Uno de ellos consta de 3 mascarillas disponible en diferentes colores y modelos , puede elegir entre negro, rosa, lila o azul eléctrico. El precio del pack es de 3,99 euros las 3 unidades, saliendo la unidad a 1,33 euros y también tiene un 20%. El otro pack de mascarillas FPP2 para adultos consta de 5 mascarillas en el mismo pack, también de diferentes colores lisos y este pack tiene un precio de 5,99 euros, saliendo cada unidad a 1,20 euros.

Mascarillas FPP2 de diferentes colores y modelos

Por supuesto si usted es menos arriesgado y le gustan las mascarillas más clásicas, Aldi pone a la venta las mascarillas FPP2 en diferentes pack en blanco o negro . Las blancas tienen un precio individual de 0,75 euros y las negras , al igual que las de colores , a un precio de 1,20 euros la unidad.

Como usted sabe por mucho que hayan levantado el estado de alarma, el coronavirus aún no se ha ido, así que seguiremos utilizando este método de protección al que nos hemos acostumbrado todos y que si alguien no la lleva por la calle nos resulta raro ¿a ustedes no les parece que nos hemos olvidado lo que era salir sin ella?.