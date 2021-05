Alertan de que el 70% de los borradores de la Renta que envía Hacienda a las familias vulnerables están incompletos

El 70% de los borradores enviados a las familias vulnerables por la Agencia Tributaria están incompletos, en buena parte de los casos generando un beneficio a Hacienda, denuncia la Fundación Madrina. La falta de medios y el desconocimiento sobre las desgravaciones autonómicas y nacionales han jugado en su contra, ya que la mayoría confía plenamente en el borrador que les remite la Agencia Tributaria y lo aceptan sin más, cayendo en pagos no procedentes a la Agencia, advierte la Fundación.

La Agencia Tributaria informó al inicio de la campaña que mandaría cartas informativas a los contribuyentes que estuvieran en ERTE con el objetivo de reforzar la atención personalizada e informarles. Sin embargo, este mecanismo no será eficaz en el 32% de los casos teniendo en cuenta que estos contribuyentes se han visto obligados por la pandemia a abandonar precipitadamente sus viviendas y alquilar otras habitaciones o residencias, llegando a hacinarse y no estar empadronados en su domicilio fiscal. Lo mismo ocurre con los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que están obligados a declarar.

Muchos de estos perfiles vulnerables nunca habían hecho la declaración, no tienen conocimientos tributarios y en algunos casos ni siquiera tienen medios ni conocimientos tecnológicos para presentar el borrador. Esto da lugar a que los afectados no rellenen correctamente la declaración de la Renta introduciendo datos relevantes favorables para su desgravación como son los hijos nacidos durante el año 2020, discapacidades de progenitores y menores, divorcios, familias numerosas, entre otros conceptos.

De pagar 1.500 euros a recuperar 500 euros

Para evitar estos errores, la Fundación Madrina ofrece un servicio gratuito para elaborar la declaración de la Renta a contribuyentes vulnerables hasta el 25 de mayo. Gracias a su ayuda y a la aplicación de desgravaciones, algunas familias han pasado de deber a Hacienda 1.500 euros a recuperar 500 euros. La labor de asesoramiento de esta Fundación se centra en corregir los borradores, ayudar a las familias que deben hacer la declaración por primera vez y evitar sanciones administrativas por el incumplimiento de la obligación de declarar, cuya penalización puede ascender hasta los 2.500 euros, un 150% de la deuda a pagar.

AZN es una de las beneficiadas por este servicio. Esta madre soltera de dos menores gemelos acudió temblando y llorando a Fundación Madrina. Está en paro, ha gastado su liquidación y Hacienda le pedía 1.345 euros. Tras revisar su borrador, comprobaron que sus hijos pequeños no estaban incluidos y finalmente va a recibir 500 euros, un dinero que le servirá para pagar el alquiler.

Estas familias no puedes asumir la deuda

A un 37% de la población vulnerable asesorada por Fundación Madrina le sale a devolver o no pagar en su declaración de la renta. El 23% de las familias vulnerables que han consultado a los asesores de la Fundación, no deben realizar la declaración, por no llegar a los umbrales de renta exigibles para declarar. Un 10% de los contribuyentes han obtenido una devolución promedio de 584 euros, con un máximo de 1.385 euros y mínimo de 330 euros; y a un 27% de la población vulnerable contribuyente le sale 0 euros, es decir, a no pagar. Mientras un 17% de las familias vulnerables que han pedido ayuda para su declaración a Fundación Madrina deberá afrontar un pago promedio a la Agencia Tributaria de 350 euros, con un máximo de 1.320 euros y mínimo de 98 euros.

Este es el caso de MRG una madre de familia que vive en España junto a su marido para sacar a sus 6 hijos adelante en su país. Su marido no quiso entrar al ERTE y buscó otro empleo, ella sufrió un ictus y no ha conseguido trabajo desde entonces, y deben afrontar un pago a Hacienda de 1.096 euros. Angustiados se preguntan “¿cómo puede ser, pero si no tenemos para pagar el alquiler?”.

Fundación Madrina también señala en un comunicado que han atendido igualmente a jóvenes madres autónomas con hijos menores que, no pudiendo pagar su cuota de autónomo, la Seguridad Social les ha embargado las cuentas sin respetar los mínimos no embargables, y quitándoles igualmente las ayudas por maternidad. Por ello, ruega a la Agencia Tributaria la exoneración total del importe de la deuda que deben pagar estas familias debido a que se encuentran en una situación gravemente vulnerable, y que les obligaría a pagar un dinero que no tienen y a un posible embargo de sus cuentas que supondría la quiebra total de estas familias.