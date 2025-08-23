Hasta 500 € por recomendar tu banco: así funciona la promoción de ABANCA que te recompensa por invitar a nuevos clientes

Cada vez más personas eligen su banco guiándose por lo que recomiendan sus amigos, familiares o compañeros de trabajo. ABANCA lo sabe y lo premia doblemente, con su programa "Trae un Amig@" y con su campaña de bienvenida a nuevos clientes.

¿El resultado? Un beneficio directo de hasta 500 euros para quien recomienda ABANCA a sus contactos (50 € netos por alta, con un máximo de 10), y otros 500 euros (brutos) para quien se une como nuevo cliente y domicilia una nómina, pensión o cuota de autónomo. Porque, como reza la campaña, "compartir lo que funciona, también debería tener premio".

Hasta 500 € para ti, por invitar a quienes tienes más cerca

El funcionamiento de "Trae un Amig@" es muy sencillo. Si ya eres cliente de ABANCA y dispones de un código de prescriptor, puedes invitar a tus amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo a unirse al banco.

ABANCA ha introducido recientemente mejoras para simplificar aún más la experiencia: ahora recomendar es tan fácil como abrir la app de ABANCA, copiar tu código de la promoción y compartirlo con tus amigos a través de la misma app, por WhatsApp o por correo electrónico.

El código promocional, imprescindible para el cobro del beneficio

Durante la contratación de una cuenta paquetizada, el nuevo cliente tiene que aportar ese código promocional del prescriptor, ya sea en el proceso online o, como otra de las mejoras que se han incorporando al programa, indicándolo en la oficina en el proceso de contratación presencial. Con esta novedad, ABANCA refuerza su apuesta por una banca accesible, tanto para los que se mueven en el entorno digital como para quienes valoran el trato presencial.

Por cada persona que a través de ti se una a ABANCA, contratando una cuenta paquetizada y domiciliando su nómina, pensión o cuota de autónomos, tú recibes 50 euros netos en tu cuenta. Y como puedes invitar hasta 10 personas, el total que puedes recibir llega hasta los 500 €.

ABANCA señala a este periódico que, tras su puesta en marcha en 2021, el balance de "Trae un Amig@" ha sido "muy positivo, siendo cada vez más valorado por los clientes". "Cada vez son más las personas que tienen en cuenta la referencia y experiencia de sus familiares y amigos a la hora de cambiar de banco", afirman.

¿Y si tú eres el amig@?

Pero la promoción no solo beneficia a quien recomienda. Si eres tú quien recibe el código de invitación, también tienes recompensa: al contratar tu cuenta paquetizada y domiciliar una nómina o pensión de al menos 1.200 euros, o una cuota de autónomos de más de 50 €, ABANCA te ingresa una "bienvenida" de 500 € brutos en tu cuenta.

Una oportunidad con fecha de caducidad

El programa estará activo hasta el 31 de diciembre de 2025. Así que si tienes amigos pensando en cambiar de banco —o si simplemente sabes que a alguien le vendrían bien 500 € extra—, ahora es el momento de compartirles tu código.