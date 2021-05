«La búsqueda de candidatos ha caído un 30% por la pandemia»

Infojobs es el portal de empleo líder en España. En 2018 llegó a publicar tres millones de vacantes de empleo, aunque la pandemia lo ha cambiado todo.

Con cuatro millones de parados y 588.000 empleados en ERTE, ¿cree que hemos tocado fondo en el mercado laboral?

Desde Infojobs estamos viendo una recuperación de los datos de empleo que nos permite ser optimistas para los próximos meses y todavía queda por ver el impacto que tendrán los fondos europeos que llegarán a España. Pero nos falta saber cuándo llegará de verdad el dinero a las empresas y a las pymes para que se produzca la recuperación.

¿Esa recuperación del empleo está por tanto condicionada únicamente a la llegada de la ayuda europea?

No creo que todo dependa de estos fondos. Ya estamos viendo ciertas mejoras del empleo. En nuestros indicadores hay más ofertas de empleo. Cada vez que se abren los cierres perimetrales y las limitaciones de horarios se reducen, las empresas vuelven a Infojobs en busca de candidatos, por lo que vemos signos de recuperación, si bien no de manera acelerada. Pero para recuperar los niveles de ocupación anteriores a la pandemia, los fondos europeos sí que tienen que jugar un papel importante. El impacto no lo veremos en este año, habrá que esperar a 2022.

¿Cómo se comportaron las empresas durante lo peor de la pandemia, es decir en marzo de 2020?

Durante la pandemia se publicaron en torno a 1,5 millones de vacantes de empleo, un 46% menos respecto a 2019. Entre marzo y abril, cuando se paró casi por completo la actividad, las caídas fueron de entre el 80 y 90%. Desde julio hasta finales del año pasado fuimos recuperando poco a poco niveles de actividad. En lo que llevamos de 2021, la caída está siendo del 30% respecto a los niveles de 2019. Nos estamos recuperando pero lentamente.

¿Qué sectores se están recuperando más rápido y qué perfiles buscan las empresas?

La contratación de sanitarios ha crecido muchísimo. Siguen estando en el top 10 de profesionales que se siguen buscando. También hemos detectado un repunte en el sector inmobiliario, se buscan expertos. Hay que tener en cuenta que el mes pasado hubo un récord histórico en la firma de hipotecas. Tenemos también mucha demanda de perfiles tecnológicos. Se buscan ingenieros informáticos, desarrolladores, analistas de datos, analistas de software. También se buscan asistentes de nuevas tecnologías. Hemos digitalizado tanto las empresas que se necesitan profesionales que ayuden a los trabajadores en remoto. Pero hay déficits de este tipo de profesionales. Hay mucha demanda y poca oferta. Nos hace falta incrementar la capacitación tanto de jóvenes como de reciclaje de profesionales para poder dar respuesta a toda esta demanda.

¿Se nota ya alguna reactivación del sector del turismo y la restauración?

Entre marzo y abril solo ha habido 4.000 vacantes, pero teniendo en cuenta que en enero había 1.400, parece que hay una pequeña reactivación. Pero está claro que este sector ha sido el más golpeado por la crisis, con una caída del 76% en el volumen de vacantes en 2020.

¿Perciben discriminación por edad o sexo en las ofertas de empleo?

Intentamos que nuestros algoritmos no utilicen datos de género o de edad cuando presentamos los currículums. Tenemos un producto que se llama «cómo encajas» en el que decimos al candidato en qué porcentaje encaja su currículum con dicha oferta, pero nunca utilizamos datos de género o de edad para no limitar oportunidades. Como plataforma de empleo trabajamos para reducir todos los sesgos posibles y hablamos con la empresa para que también los evite en la medida de lo posible. Moderamos las ofertas que se publican para que tengan un lenguaje inclusivo.

¿Cómo es el perfil del nuevo candidato, es más exigente?

Al candidato le preocupa cada vez más la imagen de la compañía. Desde hace un año, a través de nuestro apartado «review» se pueden leer los comentarios que hacen otras personas sobre su experiencia en la empresa. También permitimos a las empresas comunicarse con los candidatos para que expliquen cómo son, cómo contratan, cuál es su cultura, etc. Además pedimos opinión a los trabajadores sobre la empresa en la que han trabajado o están trabajando. Opiniones que los candidatos pueden consultar.

¿Cómo se pueden comunicar directamente las empresas con los candidatos?

Las empresas pueden acceder al email del candidato y comunicarse así con él. Es cierto que no tenemos un chat, pero es algo que podemos valorar.

España tiene un paro juvenil estructural del 40%. ¿No tienen los jóvenes la formación que buscan las empresas?

Antes las empresas estaban más dispuestas a contratar candidatos sin experiencia, en cambio en 2020, tal vez por las limitaciones de contratación o por necesidades de incorporación rápida, se incrementó la demanda de candidatos con experiencia. Si es algo puntual, no pasa nada, pero si fuera una tendencia es preocupante, porque puede agravar aún más el paro entre los jóvenes.

¿Han ganado peso las ofertas de empleo para alumnos con FP respecto a universitarios?

En 2020 había 390.000 ofertas de empleo que pedían estar en posesión de un título de Formación Profesional (FP) respecto a 235.000 vacantes con estudios universitarios. De los 1,5 millones de vacantes, 600.000 pedían formación y el resto más experiencia que formación específica. La FP dual es el mix perfecto de experiencia previa y formación académica.