Lidl nos presenta el electrodoméstico del verano

Tenemos las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, el calor, las altas temperaturas hacen que empecemos a pensar en consumir cosas fresquitas, y ¿qué es lo que más nos apetece en esta época estival que está por llegar? pues un helado claro, y si encima lo podemos hacer nosotros en casa con nuestros propios productos y a golpe de click en un aparato pues mucho mejor.

Es por ello que Lidl nos adelanta este pequeño electrodoméstico que se convertirá en un imprescindible en esta época del año, y es que el supermercado alemán es líder de ventas en esos pequeños utensilios que nos facilitan el día a día, y sobre todo por su relación calidad-precio. Estos electrodomésticos que saca a la venta tanto para el hogar como para la cocina, que hacen que estemos deseosos de saber cuál será puesto de nuevo a la venta, ya que algunos de ellos se agotan en los primeros días.

La heladera eléctrica de Lidl vuelve a estar a la venta, es la más barata del mercado y es de la marca Silvercrest, famosa por tener otros electrodomésticos que funcionan de maravilla y que son muy útiles y versátiles para el hogar.

Heladera eléctrica 12 W

Preparar helados en casa

Este electrodoméstico ideal para el verano, pero desde luego con las altas temperaturas que nos azotan desde hace unos días, algunos seguro que optarán por darle uso desde ya mismo tiene una potencia de 12W y podrá preparar helados o sorbetes en tan solo 40 minutos. Tiene un recipiente en el cual podrá preparar hasta un litro de helado o sorbete y está disponible en dos colores, rosa y verde.

La heladera eléctrica de Silvercrest posee un batidor desmontable para facilitar la limpieza del utensilio, y además cuenta con pies antideslizantes para una mayor estabilidad del aparato al hacerlo funcionar. También el motor es desmontable , basta con girar a derecha e izquierda y podrá limpiarlo con facilidad fuera del aparato. Se enchufa a la red eléctrica y consta de un interruptor giratorio de encendido y apagado. Además cuenta con abertura en la tapa para añadir ingredientes durante la preparación del helado o sorbete.

Las medidas de este aparato son de 20,3 x 23 x 24,1 cm. (L x A x F) , lo que hace que no ocupe mucho espacio y sea un gran aliado para los días calurosos. Además si compra la heladera eléctrica de Lidl viene incluido un recetario con 6 recetas para helados y sorbetes, incluso con una receta vegana para poder dar el capricho a algún amigo o miembro de la familia que no tolera o no le gustan los helados “de toda la vida”; por supuesto también está incluido un manual de instrucciones.

Tanto la tapa como el batidor de esta heladera son aptos para el lavavajillas, y es que puede conseguir este magnífico electrodoméstico por solo 17,99 euros, y podrá sorprender a su familia y amigos con unos helados o sorbetes sorprendentes, sanos y totalmente naturales.

Este producto ya se encuentra a la venta online en la página web de Lidl pero si usted lo prefiere lo sacan a la venta a partir del 31 de mayo en todos los establecimientos físicos del supermercado alemán, seguro que no durará mucho, así que corra que vuelan.