Lidl nos trae una ingeniosa solución para el orden en casa

Que Lidl es uno de los supermercados líder en ventas de nuestro país en productos y utensilios que no son los básicos de alimentación que encontrarías en un supermercado ya lo sabemos, que además los precios no tienen casi competencia también lo sabíamos, pero que además de poder comprar en el mismo sitio la leche, los yogures, el chocolate y de paso darte una vuelta para ver qué tienen en el bazar de sus súper no tiene precio, porque les digo una cosa, al final uno siempre acaba cayendo, y encontrando algo que necesita o que no, pero que de repente lo vemos y se vuelve en un imprescindible para nosotros.

Es tal la cantidad de productos que no son alimentos que tiene Lidl en su página web que se verá en una vorágine de utensilios de bricolaje, juguetes, electrodomésticos, ropa y decoración que no sabrá por donde empezar, para colmo todas las semanas nos sorprenden con catálogos nuevos cuyos productos están dotados de utilidad e innovación que son claves para que nos detengamos a mirar o curiosear para ver cuál de ellos se adapta a nuestras necesidades.

Estantería para zapatos a la venta en Lidl online

Orden en el hogar

El supermercado alemán tiene a la vena online una alternativa a los zapateros de siempre, pero esta vez ocupa menos espacio pero a su vez es muy espacioso. Adiós a esos armarios grandes que ocupan nuestra terraza o un lugar en la habitación que podríamos utilizar para otra cosa. Lidl nos trae una estantería para zapatos, a modo de zapatero, que hará que guardar los zapatos sea aún más sencillo. Además esta estantería se puede utilizar tanto para ponerla en un lugar de la casa a la vista porque cuenta con una cubierta frontal enrollable que podrá dejar al descubierto los zapatos o desenrollar si no quiere que estén a la vista. Es muy fácil de montar gracias al sistema autoadherente y de encaje.

Este zapatero estantería tiene espacio para hasta 16 pares de zapatos. Es una solución práctica para guardar nuestros zapatos de forma limpia y sin polvo, o para que no anden estorbando en algún lugar de la casa. Además con la época en la que nos ha tocado vivir con el coronavirus, eso de pasearse con los zapatos de la calle por el espacio del hogar no es una buena idea.

Estantería para zapatos de venta en Lidl

Además esta estantería zapatero se puede ampliar con otra estantería encima si necesita más sitio, ocupando así menos espacio. Posee una gran estabilidad gracias al armazón tensado de metal y los compartimentos reforzados que posee y también cuenta con unos pies protectores que no rayan el suelo.

Esta estantería zapatero tiene unas medidas de aprox. 84 x 66 x 35 cm. , cada compartimento es de 27,3 x 18,2 cm, y además soporta una carga máxima de 1kg en cada hueco para los zapatos.

Si usted quiere hacerse con esta estantería zapatero tan útil no tiene nada más que visitar la página web de Lidl porque está a la venta de momento solo online, el precio es de 17,99 euros. Seguro que ya está buscando hueco en su casa para poder ponerlo. Es un acierto seguro.