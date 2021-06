¿Aún tiene pesetas en casa? Junio es el último mes para cambiarlas

En el fondo de los cajones de miles de españoles hay unos pequeños trozos metálicos de historia. Los hay que las tienen en bolsas, otros en cajas y los más cuidadosos hasta en álbumes de coleccionista. Con la llegada de junio, es hora de que las pesetas vuelvan a ver la luz por última vez, si es que su intención es cambiar la antigua divisa por euros. 19 años después de que la peseta fuese sustituida por el euro como moneda de curso legal en España, este 30 de junio acaba el plazo para cambiar hasta 1.586 millones de euros que los españoles aún mantienen en billetes y monedas de pesetas.

Será la última oportunidad, y esta vez de forma definitiva, ya que aunque estaba previsto que el plazo para cambiar pesetas por euros finalizara el pasado 31 de diciembre, el Gobierno decidió a mediados de noviembre ampliarlo hasta el próximo 30 de junio de 2021. El Banco de España es el encargado de este proceso y aplica el mismo tipo de cambio para todas. No obstante, para los coleccionistas la historia que hay detrás de algunas pesetas vale hasta 20.000 euros.

¿Dónde puedo cambiarlas?

El cambio se puede llevar a cabo en cualquiera de las 15 sucursales del Banco de España repartidas por todo el territorio nacional o en la sede de Madrid (C/ Alcalá, 48), en horario de 8:30 a 14:00 horas. Debido a la Covid-19, para realizar este trámite deberá solicitar cita previa. Se puede encontrar toda la información relacionada y datos de contacto en Atención al público durante la crisis del COVID-19.

¿Qué documentación se necesita?

Tal y como indica el Banco de España, deberá mostrar su DNI, pasaporte o tarjeta de residencia siempre que la cantidad que quiera cambiar sea igual o superior a 1.000 euros. Aunque también podrán solicitarle su identificación cuando la cantidad a cambiar sea inferior a 1.000 euros.

¿Por cuánto puedo cambiarlas?

Acudir al Banco de España puede ser la opción más rápida para deshacerse de las pesetas que tiene en casa, pero no la más rentable. El supervisor del sistema bancario español no tiene en cuenta la antigüedad o el estado de las pesetas y aplica el mismo tipo de cambio para todas (1 euro = 166,386 pesetas). Esto implica que si tiene en casa alguna reliquia que es objeto de colección no le pagarán lo merecido por ella. Por este motivo, es mejor revisarlas bien y comprobar si su precio de mercado es superior.

LA RAZÓN cuenta con un listado de las más valiosas para la numismática, una disciplina que sí tiene en cuenta la historia que hay detrás de cada uno de estos trozos de metal. De entre las más preciadas por los coleccionistas, la que sobresale por encima de las demás es la moneda de 5 pesetas de los años 50. Mientras que el Banco de España solo le daría 3 céntimos por ella, en subasta los coleccionistas pueden llegar a pagar 20.000 euros por las fabricadas en 1952, mientras que las de un año antes tienen un valor de subasta de 12.000 euros. El motivo que la convierte en la joya de la corona es que el Régimen de Franco tuvo que retirarlas porque estaban fabricadas de níquel, un material muy preciado en los años posteriores.

¿Qué billetes y monedas son canjeables?

Como norma general, se cambiarán todos los billetes posteriores al año 1939. En su caso, los billetes emitidos entre 1936 y 1939 también pueden ser objeto de cambio tras ser analizados por los expertos del Banco de España. Puede comprobar si los que tiene en casa son canjeables en el siguiente catálogo del Banco de España. En el caso de las monedas, se cambiarán aquellas que estaban en circulación el 1 de enero de 2002. También se cambiarán las monedas de 2.000 pesetas que estaban en circulación el 1 de enero de 2002 así como las monedas de colección, conmemorativas y especiales. De nuevo, también puede consultar aquí las monedas que el Banco de España considera canjeables. No obstante, si por un defecto de fabricación la moneda es defectuosa o está deteriorada, el Banco de España podrá someterlas a un análisis técnico para determinar su autenticidad.