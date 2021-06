El Banco de España ve brotes verdes, pero avisa de que “la normalidad” no llegará aún al turismo este verano

En España comienzan a surgir brotes verdes que apuntan a una recuperación de la economía, después de un hundimiento del PIB sin precedentes en tiempos de paz del 10,8% el año pasado. Así lo asegura el Banco de España en su informe trimestral de la economía española publicado este lunes, en el que revisa al alza levemente sus previsiones macroeconómicas para el período 2021-2023. Pese a ello, no ve, por el momento, que la normalidad regrese al sector turístico este verano. Los síntomas de mejoría que manifiesta nuestra economía se deben, fundamentalmente, a la mejoría del sector servicios, gracias la velocidad de crucero alcanzado por el proceso de vacunación anticovid y, por tanto, a la adopción de unas medidas restrictivas más laxas sobre la población. Por eso el Banco de España, que utiliza tres escenarios en sus previsiones (favorable, central y adverso) ha mejorado sus últimas estimaciones realizadas en marzo pasado en unas cuantas décimas del PIB al alza. Así, el escenario central establece un crecimiento del PIB del 6,2% y del 5,8% en 2021 y en 2022, respectivamente. No obstante, estas estimaciones continúan siendo más moderadas que el 6,5% y el 7% de crecimiento del PIB para 20121 y 2022 previsto por Nadia Calviño, pese a que la vicepresidenta las revisó a la baja el pasado día 9 de abril. Este escenario se completa con una tasa de paro del 15,6%, gracias a la prórroga hasta el 31 de septiembre de los ERTE este año, y del 14,7% en 2022, unas décimas superiores a las del Ejecutivo. Mientras, coincide con Calviño décima arriba décima abajo en el desfase que registrará este año las cuentas públicas. Pese a ello, se muestra más pesimista que la vicepresidenta en el control de la deuda, que la sitúa este año en el 120,1% y en el siguiente en el 117,9% del PIB. Además, el Banco de España prevé una inflación para este año del 1,9%, porcentaje que se recortaría hasta el 1,2% en 2022ñ

Según el Banco de España, la menor incidencia de la pandemia, con el trasfondo del avance de la vacunación, y la ejecución de los proyectos bajo el paraguas de los fondos europeos darían lugar, bajo este escenario central, a crecimientos elevados de la actividad en el segundo semestre de este año, lo que también tendría un impacto positivo elevado sobre el avance del PIB en el promedio de 2022. En 2023, la tasa de crecimiento del producto sería del 1,8%, frente a un pronóstico de crecimiento del Gobierno del 3,5%. De hecho, el Banco de España eleva la aportación de los fondos europeos en el PIB. A su juicio, los fondos europeos tendrá un impacto en el alza del PIB de un punto porcentual este año, para elevarse hasta 2,4 puntos porcentuales su contribución al crecimiento del PIB en 2022 y del 1,8 puntos, en 2023.

En ese escenario, la autoridad monetaria coincide con el Gobierno que el nivel de PIB previo a la crisis sanitaria se alcanzaría hacia finales de 2022. No obstante, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, pronosticó este lunes que la temporada de verano para el turismo no registrará los niveles de gasto y llegadas de turistas aún anteriores a la pandemia. “No volverá aún la normalidad al turismo”, que regresará, en su opinión, a partir del verano de 2023. Según el informe, “de cara a los meses de verano, el avance de las campañas de vacunación en España y en los principales mercados emisores de turistas contribuirá a que se produzca una cierta recuperación, que, no obstante, será incompleta, en la medida en que no se han alcanzado aún niveles suficientemente elevados de inmunidad poblacional. En las proyecciones, los flujos turísticos procedentes del exterior no recuperarán los niveles previos a la crisis sanitaria hasta finales de 2023″. Pese a este escenario, se espera este verano un aumento de las exportaciones turística del 50%.

“Como viene ocurriendo desde el comienzo de la pandemia, el elevado grado de incertidumbre existente ha motivado la realización de escenarios alternativos”. Estos escenarios difieren del central en las hipótesis formuladas acerca de los desarrollos de la pandemia, del ritmo de reducción de la tasa de ahorro y de la huella dejada por la pandemia sobre el tejido productivo de la economía. Bajo los escenarios favorable, más próximo a las estimaciones del Ejecutivo, y adverso, el PIB crecería, respectivamente, un 6,8% y un 4,6% este año. Los riesgos para la evolución de la actividad económica se encuentran en la actualidad más equilibrados que en ejercicios de proyecciones pasados.

Grado de incertidumbre elevado

El grado de incertidumbre, no obstante, continúa siendo alto. En primer lugar, en el terreno epidemiológico, subsisten los temores acerca de la posibilidad de que la elevada circulación del virus en amplias regiones del mundo pueda dar lugar a la aparición de nuevas variedades que sean resistentes a las vacunas, lo que, en la medida en que comportara un mantenimiento de las restricciones a los viajes, tendría consecuencias adversas sobre los flujos turísticos. En segundo lugar, un hipotético repunte de las insolvencias empresariales conduciría a una pérdida de empleos y, posiblemente, a un deterioro del capital de las instituciones financieras, lo que podría incidir desfavorablemente sobre su capacidad para la concesión de crédito.

Mientras, el escenario central contempla una reducción relativamente lenta de la tasa de ahorro desde los elevados niveles alcanzados en la crisis, pero cabe la posibilidad de que este proceso se desarrolle de forma más rápida e intensa, e incluso que los hogares gasten una proporción sustancial de las rentas ahorradas desde el inicio de las restricciones. El Banco de España alerta de un cierto aumento de las presiones inflacionistas en las etapas iniciales del proceso de formación de precios. El la posibilidad de que se materialicen las incertidumbres de distinto signo que afectan a la actividad, este escenario central está sometido al riesgo de que las presiones inflacionistas que se están observando en los estadios preliminares de la cadena de formación de precios acaben teniendo una naturaleza más persistente de lo esperado.

En el escenario central, el ritmo de avance del componente subyacente de los precios de consumo seguirá siendo modesto. El elevado grado de holgura presente en la economía o los moderados crecimientos salariales apuntan en esta dirección. En el medio plazo, la recuperación de la actividad provocaría un cierto repunte de la inflación subyacente, excluidos los componentes de energía y de alimentos, hasta el 1,1% en el promedio de 2023. La inflación general sería del 1,2%. Según Arce, la inflación tendrá en cuenta la subida de luz. Aparte de los riesgos que se derivan de la posibilidad de que se materialicen las incertidumbres de distinto signo que afectan a la actividad, este escenario central está sometido al riesgo de que las presiones inflacionistas que se están observando en los estadios preliminares de la cadena de formación de precios acaben teniendo una naturaleza más persistente de lo esperado.

Segundo trimestre al alza

La entidad emisora confirma un notable repunte de la actividad en el segundo trimestre de este año, con una previsión del 2,2% del PIB, después de sufrir una contracción del 0,5% en el primer trimestre del presente ejercicio, debido a la tercera ola de la pandemia. Según su informe, el gasto de los hogares se estaría viendo impulsado por la mejora de la confianza, con el trasfondo de la reducción significativa de la intensidad de las medidas necesarias para la contención de la pandemia, especialmente, a raíz de que decayera el estado de alarma, el pasado 9 de mayo, y de los progresos en la campaña de vacunación. Por su parte, la mejora de los mercados exteriores, como consecuencia de la recuperación de la demanda procedente del conjunto de las economías avanzadas y de China, se está traduciendo en un comportamiento expansivo de las exportaciones de bienes.

Pero el Banco de España prefiere no lanzar las campanas al vuelo y advierte de que la temporada de verano y el calendario preciso del repunte de la actividad siguen dependiendo, de modo crucial, de la evolución de la pandemia, del progreso en la campaña de vacunación y de la subsiguiente relajación de las medidas de contención. En particular, la recuperación del turismo depende del levantamiento de las restricciones que todavía subsisten a la circulación de personas entre España y alguno de los principales países de origen de los flujos turísticos, actualmente en entredicho en el corto plazo, debido a la expansión de variantes más contagiosas del virus.

El informe del Banco de España analiza, no obstante, las dos caras de la moneda. Por un lado, en la cara, cita el mantenimiento de un claro sesgo expansivo de las políticas económicas y una política monetaria muy acomodaticia a nivel global y de la UE, que contribuye a mantener unas condiciones de financiación holgadas en la economía. Además, los ecos de reactivación los fundamental también en el optimismo de los mercado financieros internacionales, con revalorizaciones bursátiles y caídas en los diferenciales corporativo, así como en el mantenimiento del dinamismo de los flujos del comercio internacional. Mientras, en la cruz de la moneda, advierte del riesgos persistentes, como de la fragilidad de la recuperación y la posibilidad de que sea aún incompleta y asimétrica, las posibles variantes del virus, que continúan planteando una amenaza global , un posible recalentamiento de la economía de Estados Unidos y eventuales daños persistentes de la pandemia sobre la capacidad de crecimiento potencial.