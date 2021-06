El PP usará una herramienta informática para fiscalizar al céntimo cómo se adjudican los fondos europeos

El PP controlará “euro a euro” cómo se adjudican los fondos europeos, porque es “fundamental para el país” y una “oportunidad histórica”. Para ello, pondrá en marcha una herramienta informática mediante la que todos los diputados tendrán la información ofrecida por el Gobierno en tiempo real. Además, podrán ver así en cada momento cuánto se gasta. Asimismo, fuentes de la formación política que dirige Pablo Casado han criticado que el Ejecutivo haya rechazado en diversas ocasiones todo elemento de transparencia, seguimiento y control, tanto a través del Congreso como de cualquier otro mecanismo, al igual que la consulta a las comunidades autónomas, pese a ser algo que está dentro del reglamento de la gestión de los fondos.

Por otro lado, desde el PP han destacado que España todavía no ha detallado cómo será su mecanismo de reparto, que debe ser transparente y un sistema de gobernanza con los criterio de libre concurrencia, transparencia y rendición de cuentas. Para el PP, la pregunta es si realmente tendrá España la capacidad de absorción de los fondos, porque el tiempo es “muy limitado” y el Plan tiene “objetivos muy ambiciosos” y “muchas debilidades”, destacaron fuentes del partido. “Celebramos que los fondos lleguen cuanto antes, porque hemos sido los grandes impulsores y los máximos garantes de la ejecución”, según las mismas fuentes.

También se ha apuntado que en breve se conocerá el plan final evaluado por la Comisión Europea donde habrá reformas, calendarios, objetivos intermedios y metas y el cumplimiento es una condición imprescindible para el desembolso de los fondos. De hecho, el PP ha destacado que esto debe ser aprobado en las próximas cuatro semanas por el Consejo Europeo y que estará supervisado por el Parlamento. En esta línea, ha indicado que la evaluación será continuada y que de no cumplirse los objetivos, los fondos pueden ser retirados.

Retirada en 18 meses

Concretamente, si transcurridos 18 meses desde la decisión de ejecución no hay avances en los hitos, la prefinanciación puede ser retirada, según el partido, que ha subrayado que el Estado miembro tendrá que explicar dos veces al año para justificar el desembolso y si la evaluación dice que no se han cumplido los objetivos, se suspenderá el pago total o parte de este. El PP ha dejado claro que va a velar por la ejecución y, sobre todo, por salvaguardar los principios de sostenibilidad a largo plazo y de recuperación económica de España, así como de debida diligencia en la asignación de los fondos con “transparencia, acuerdo y trabajando codo con codo con todos los sectores”.

Según el partido, la Comisión Europea no está avalando la política económica de Sánchez ni el tipo de proyecto concreto que se va a aprobar, sino que avala que los porcentaje del presupuesto que se vayan a dar a cualquiera de las prioridades estén dentro de las horquillas del Parlamento. Además, ha alertado de que tanto la reforma del mercado laboral como el sistema de pensiones son “dos incógnitas” que pueden conseguir que en un momento determinado España tenga problemas con la entrega de fondos. Desde su punto de vista, la Comisión Europea quiere que el mercado laboral no pierda flexibilidad, mientras que lo que anuncia la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, “es justo lo contrario” y “un camino por el que tiene que andar y del que no va a rendir cuentas”.